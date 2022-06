Mercato OM : Sampaoli ferait le forcing pour cet attaquant de Série A !

Correa, avenir indécis à l’Inter Milan ?

Âgé de 27 ans, Joaquin Correa a été plusieurs fois associé au club olympien sans jamais que ce soit concret. Définitivement acquis par l’Inter Milan à la Lazio Rome cet été pour un montant de 23,5 M€, après un prêt avec option d’achat quasiment obligatoire. Un petit problème se dresse pour ce joueur, c’est que l’international argentin n’entre pas dans les plans de Simone Inzaghi, le coach interiste. Dans ce cas là, difficile d’imaginer Inzaghi conserver un joueur comme Correa qui sera sur le banc toute la saison.

En effet l’Inter Milan a bien préparé son mercato et s’apprête à accueillir Henrik Mkhitaryan, Paulo Dybala et peut-être Romelu Lukaku, qui discuterait avec l’entraîneur italien. Jorge Sampaoli l’a bien compris et souhaiterait récupérer de qualité, qui sort néanmoins d’une saison décevante (27 matchs pour 6 buts). Selon le Corriere dello Sport, le coach de l’OM ferait le forcing pour attirer son ancien joueur, qu’il a connu avec l’Argentine et lorsqu’il était l’entraîneur du FC Séville.

🔵⚪️#MercatOM I Sampaoli réclame Joaquin #Correa

L’attaquant argentin âgé de 27 ans n’entre pas dans les plans de Simone Inzaghi et pourrait rebondir à Marseille sous forme de prêt.#TeamOM #MercatoOM #Calciomercato #InterMilan pic.twitter.com/nPu9FwjOXT — 🏴‍☠️ ʋօȶʟɨռ (@Votlin) June 14, 2022

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Retour de la rumeur de ce jeune ailier belge !

L’OM souhaiterait un prêt

Pour le moment, l’OM ne serait pas encore venu aux renseignements du côté de l’Inter Milan. Pablo Longoria attendrait le feu vert de la DNCG pour pouvoir aller au bout de ses idées et pourrait contacter les dirigeants italiens.

Cependant, même si feu vert il y a, l’OM ne pourra pas s’aligner sur un joueur qui a été acheté plus de 20 millions d’euros et qui possède un contrat longue durée (juin 2026). Si l’intérêt du club marseillais se confirmait, Longoria envisagerait un prêt, sans doute avec option d’achat. Reste à voir si l’Inter Milan est ouvert à la discussion et si Correa est intéressé par le projet marseillais.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Réponse ce mardi pour la DNCG? Feu vert attendu?