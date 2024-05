Mercato OM : Si Longoria réussi ce coup, Riolo estime qu’il « entame bien son entreprise de réhabilitation! »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM a totalement raté sa saison en terminant 8e de Ligue 1 et donc sans qualification en Coupe d’Europe la saison prochaine. Cependant pour Daniel Riolo, si Pablo Longoria et Mehdi Benatia arrivent à faire venir Sergio Conceição, il lancera parfaitement son nouveau projet…

Dans l’After sur RMC, Daniel Riolo a affiché sa satisfaction si Sergio Conceição signe avec l’OM : « J’avais dit il y a plusieurs mois que c’était la bonne idée, la très bonne idée à avoir. L’OM a d’abord poussé vers Fonseca, on a su très vite que Fonseca avait d’autres intentions. Il y a de quoi être étonné qu’un entraîneur de ce calibre-là vienne dans un club qui ne joue pas la Coupe d’Europe, mais qui est néanmoins séduit par le projet proposé par le duo Longoria-Benatia qui était en grande délicatesse tout au long de la saison. On le savait, ils ont été confortés, ils sont les patrons du club. Si ça se transforme par l’arrivée de Conceição, je crois que Longoria entame bien son entreprise de réhabilitation ».

Dans un entretien accordé au Figaro, Pablo Logoria a évoqué le nouveau cycle qu’il s’apprête à mettre en place avec des contraintes financières liées à l’absences de compétition européenne la saison prochaine : « Le budget sera construit différemment, c’est évident. Il faut être responsable. Quand tu es en C1, tu as des revenus beaucoup plus importants, qu’en Ligue Europa, qu’en Ligue Europa Conférence… ou quand tu ne disputes pas l’Europe comme nous. On doit s’adapter mais on peut faire face à cela plus facilement que par le passé car nous avons grandement développé nos actifs et nous avons la chance de pouvoir compter sur des partenaires engagés », explique ainsi le président de l’OM, avant de poursuivre sur la l’impératif de réduire la masse salariale :

On doit réduire les coûts opérationnels (Longoria)

« Pour autant, on doit réduire les coûts opérationnels, notamment la masse salariale. C’est notre responsabilité d’être de bons gestionnaires. Sans oublier le fair-play financier. Sans les moyens de la Ligue des champions, tu dois travailler avec le double d’énergie, d’actions et être malin jusqu’au dernier euro pour mettre en place l’équipe la plus compétitive possible, » conclu ainsi Pablo Longoria.

