Mercato OM : « Tu dois faire un all in sur lui et le revendre plus cher l’année prochaine. »

Extrait de l'émission Débat Foot Marseille avec l'ancien joueur de l'OM Jean-Charles de Bono et le journaliste de l'Équipe Mathieu Grégoire. Un extrait consacré à la situation de William Saliba.

Dans l’émission Débat Foot Marseille, l’ancien joueur de l’OM, Jean-Charles De Bono et le journaliste de l’Équipe, Mathieu Grégoire, ont livré leurs ressentis sur la situation de William Saliba, actuellement prêté sans option d’achat par Arsenal.

Mathieu Grégoire donne son avis sur l'avenir de William Saliba et se positionne sur une solution que pourrait utiliser Pablo Longoria pour espérer garder son défenseur international.

Longoria peut utiliser l’argument de la stabilité, de lui dire, fais une deuxième saison avec nous et l’année prochaine tu partiras dans un plus gros club. La dernière fois c’est que l’Atletico se serait renseigné sur Saliba. Pour espérer le garder, tu dois faire un all in sur lui et le revendre plus cher l’année prochaine. Je pense que le prix est légitime, surtout dès qu’on se rappelle d’un transfert de Kevin Strootman à 28 millions bonus compris, c’est mieux 30 sur Saliba au final. Mathieu Grégoire – Source : Débat Foot Marseille (19/04/2022)