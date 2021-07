Mercato OM: Un adjoint de Santos fracasse Sampaoli

Arrivé sur le banc de l’OM en mars dernier, Jorge Sampaoli a déjà fait des choix importants sur ce mercato estival. Il est sur le point de recruter l’un de ses anciens joueurs de Santos, Luan Peres, chose que n’apprécie pas un adjoint de l’écurie auriverde…

Ancien entraineur de Santos, Sampaoli a quitté le club brésilien pour rejoindre l’Olympique de Marseille en mars dernier. Connaissant bien son ancien effectif, il n’a pas hésité a recruter l’un de ses anciens joueurs, Luan Peres, défenseur de 26 ans, qui devrait être sa huitième recrue.

Interrogé par la télé brésilienne, l’un des adjoints de Santos, et ancien joueur du club, Serginho Chulap, n’a pas hésité a critiquer Jorge Sampaoli :

Il a poussé Santos à s’endetter — Chulap

« Santos vient de perdre Luan Peres, qui est selon moi, le meilleur défenseur central du pays. Spectaculaire. J’ai presque pleuré quand j’ai su que ce vagabond de Sampaoli avait demandé de l’acheter. C’est lui qui a fait couler Santos. Dans tous les sens. Il a poussé Santos à s’endetter sans raison. Le président et son vice-président sont en train de régler ça petit à petit. Loi travailliste… Cristian Cueva est resté deux mois et demande des millions au club. Si je le trouvais, je lui mettrais un coup sur la tête. Il a fait du n’importe quoi à Santos. Tout ça à cause de Sampaoli. » Serginho Chulap – Source: TV Gazeta (13/07/21)

PERES A DÛ RESTER 6 MOIS À BRUGGE. ÇA N’ALLAIT VRAIMENT PAS — HOLSBEEK

Par contre, Peres n’a pas marqué les esprits en Belgique où il a évolué quelques mois sous les couleurs du Club Brugge. Le journaliste Florian Holsbeek nous l’avait expliqué dans DFM.

« Il n’a fait que passer à Brugge… Il était considéré comme un grand espoir sud américain mais il n’a jamais vraiment percé. Il a eu des soucis d’adaptation. J’avais presque oublié qu’il était passé par la Belgique ! C’est pour ça qu’il est reparti au Brésil. Il a dû rester 6 mois à Brugge. Ça n’allait vraiment pas. A vrai dire, je ne me souviens pas vraiment l’avoir vu jouer sur le terrain. Il a peut-être progressé en retournant au Brésil. » Florian Holsbeek – Source : Footballclubdemarseille.fr (28/06/21)