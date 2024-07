D’après les informations de Nabil Djellit, une des pistes de l’Olympique de Marseille à l’époque où Andoni Zubizarretta était directeur sportif devrait débarquer en Ligue 1, à Rennes. Il s’agirait de Glen Kamara.

L’Olympique de Marseille avait coché son nom lors du passage d’Andoni Zubizarretta au poste de directeur sportif : Glen Kamara devrait signer en Ligue 1 ! Le milieu de terrain devrait, selon les informations de Nabil Djellit, rejoindre le Stade Rennais cet été. Actuellement à Leeds, le Finlandais âgé de 28 ans devrait débarquer contre un chèque d’environ 8 millions d’euros. Un profil box to box qui devrait faire du bien à l’entre jeu breton.

Glen Kamara arrive à Rennes. Il avait été une piste solide de Zubizarreta lors de son passage à l »OM. Le Finlandais évoluait alors aux Rangers. #Mercato — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) July 13, 2024

Rennes envoie 15 millions pour ce défenseur !

D’après le journaliste Alfredo Pedulla, Marin Pongracic va quitter Lecce pour rejoindre le Stade Rennais. Le Stade Rennais devrait débourser 15 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international croate. Le défenseur de 26 ans compte 10 sélections avec la Croatie. Auteur d’une saison plus que pleine, il a disputé 38 matches toutes compétitions confondues avec l’US Lecce. Durant sa carrière il a évolué à Salzbourg ou encore Dortmund, le joueur connaît la pression d’un transfert.

#Pongracic al #Rennes: confermate le indiscrezioni da Lecce di due giorni fa https://t.co/1ZgWah4zFZ — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 11, 2024

Le défenseur d’1m93 devrait remplacer Arthur Theate annoncé sur le départ. Le nouveau directeur sportif de Rennes Frédéric Massara connaît bien la Série A. En effet, il était le directeur sportif de l’AC Milan. Il voit Marin Pongracic comme un très bon renfort à la défense du Stade Rennais. C’est le secteur où Rennes a du mal à trouver un équilibre, comme on a pu le voir la saison dernière. Et ça a coûté des points aux bretons dans la course à l’Europe.