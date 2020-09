Mercato : Une rallonge de McCourt ? Un bon de sortie pour une cible en attaque, 2 retours importants,… Les 3 infos OM du jour

Comme chaque jour à 20h00 sur Football Club de Marseille, voici les trois infos qu’il ne fallait pas manquer aujourd’hui dans l’actualité olympienne.

Mercato OM : Une rallonge de Frank McCourt pour recruter un attaquant ?

Lors de la conférence de presse d’après match à Brest, André Villas-Boas avait laissé entendre que le club avait les moyens d’investir sur un attaquant. Frank McCourt serait en effet bien disposé à accorder une rallonge à son entraîneur pour renforcer l’équipe.

André Villas-Boas répète depuis le début du mercato qu’il souhaite se renforcer en attaque. Dimanche dernier, le coach de l’OM précisait même en conférence de presse : « Je pense qu’on a de l’argent pour investir sur ce poste d’attaquant. » Cette donnée semble bien se confirmer. En effet, au sein du club, on laisse clairement entendre que Frank McCourt serait disposé à accorder une rallonge pour permettre à son entraîneur de renforcer son attaque.

La récompense de frank McCourt ?

Satisfait par la gestion du mercato menée par André Villas-Boas et Pablo Longoria, Frank McCourt serait aujourd’hui prêt à consentir à un effort financier pour aider le club à recruter. L’OM ne serait donc plus dépendant des ventes pour conclure ce dossier prioritaire du technicien portugais. Comme l’a expliqué Pablo Longoria en conférence de presse, l’enveloppe pourrait « plus importante » en cas de vente de certains joueurs lors de ce mercato estival.

OM : Villas-Boas récupère deux joueurs à l’entrainement (et pas des moindres…)

Après avoir bénéficié d’un jour de repos lundi, les joueurs de l’OM ont retrouvés les terrains du centre Robert Louis-Dreyfus mardi. Une reprise qui s’est faite sans les internationaux Steve Mandanda (France), Kevin Strootman (Pays-Bas), Nemanja Radonjic (Serbie), Duje Caleta-Car (Croatie), Boubacar Kamara (France Espoir) et Marley Aké (France U20).

payet et sarr de retour

Cependant, André Villas-Boas a pu compter sur les retours de Bouna Sarr et Dimitri Payet, qui ont été placés en quarantaine après un contrôle positif au Covid-19. Les 2 hommes pourraient postuler à une place pour le match contre le PSG.

Mercato : Bon de sortie confirmé pour cet attaquant visé par l’OM !

Cible potentielle de l’OM qui cherche un attaquant, le Rémois Boulaye Dia (23 ans) est pour l’instant toujours joueur du Stade de Reims. Sur téléfoot, le président du club Champenois Jean-Pierre Caillot a fait un point sur la situation de son attaquant. Dia dispose d’un bon de sortie… Mais il ne partira pas à n’importe quel prix.

CEUX QUI N’ONT PAS DE BON DE SORTIE, NE SORTIRONT PAS. Dia EN A UN!

« Pour le moment, il n’y a absolument aucune raison qu’il ne soit pas dans l’effectif, si ce n’est qu’il ne l’était pas le weekend dernier parce qu’il était blessé. Il a un bon de sortie. Nous, au Stade de Reims, ce qu’on dit, on le fait. Ceux qui n’ont pas de bon de sortie, ne sortiront pas. Lui en a un, mais pour le moment il est joueur du Stade de Reims et j’espère qu’il va le rester d’ailleurs. » Jean-Pierre Caillot. Source : Au cœur des clubs (téléfoot) – 01/09/2020



Dans la suite de son interview, le président Rémois a confirmé qu’il attendait 15 millions d’euros pour libérer Boulaye Dia, sous contrat jusqu’en 2022. L’OM va devoir sortir le grand jeu pour obtenir sa signature !