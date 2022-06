Mercato : Watford en Championship… des affaires à saisir par l’OM ?

Après une seule saison en Premier League, le club anglais de Watford va faire son retour en deuxième division. Une terrible désillusion pour tous les supporters des Hornets mais qui pourrait profiter aux autres. Détenteurs de certains éléments très talentueux, Watford pourrait subir une saignée de ses meilleurs joueurs. À FCM, on fait un petit tour d’horizon des joueurs susceptibles de constituer des bons coups pour l’OM.

Après avoir fait qu’une saison en Premier League, Watford est officiellement relégué avec 15 points de retard sur le 17ème du championnat, Leeds. Un coup dur pour les hommes de Roy Hodgson qui vont devoir se battre la saison prochaine pour revenir en Premier League. Malgré cette saison catastrophique, certains joueurs se sont distingués dans la marasme et pourraient être tentés d’aller voir ailleurs, surtout si les propositions affluent.

Dennis, Sissoko, Louza… bonne idée ?

A Watford cette saison, les motifs de satisfactions ont été très minces. Malgré une saison peu prolifique en points et un collectif pas toujours efficace, certains éléments ont su se distinguer. Parmi eux, on retrouve par exemple, Emmanuel Dennis. L’attaquant nigérian avait déjà été annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille lorsqu’il évoluait au Club Bruges. Âgé de 24 ans, il s’agit d’un attaquant rapide, qui a su progresser dans la zone de vérité. Auteur de 10 buts et 6 passes décisives, l’avant-centre, sous contrat jusqu’en juin 2026 ne sera sans doute pas retenu en cas de belle offre et pourrait mériter une place dans une équipe qui joue en première division et pourquoi pas l’OM ?

Situation similaire pour Moussa Sissoko. Le milieu défensif sort d’une plutôt bonne saison. Prêté par Tottenham, il s’est imposé comme titulaire avec 36 matchs en championnat. L’international français de 32 ans, à qui il reste un an de contrat, ne sera sans doute pas conservé par le club londonien. Ancien pensionnaire de Ligue 1, Sissoko pourrait apporter son expérience du haut niveau, une aubaine pour Longoria ?



Enfin, un autre pensionnaire de Ligue 1 pourrait être intéressant. Imran Louza, milieu de terrain relayeur du club anglais a été recruté l’été dernier en provenance du FC Nantes. Saison compliquée pour l’international marocain qui n’a disputé que 20 matchs en Premier League, un peu moins de la moitié en tant que titulaire, souhaiterait retrouver le même temps de jeu qu’en Ligue 1. Sous contrat jusqu’en 2026, c’est un joueur technique et revanchard qui est proposé à l’OM. Estimé à 10 millions d’euros, reste à savoir si les dirigeants marseillais se pencheront sur son dossier.

Petit mot, concernant bien entendu Ismaila Sarr, c’est évident qu’il serait une magnifique recrue pour l’OM, mais, sous contrat jusqu’en juin 2024 et estimé à 27 millions d’euros, son transfert risque d’être compliqué voire impossible pour les finances du club.

