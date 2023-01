Montpellier – OM : Le onze de départ olympien

L’Olympique de Marseille affronte Montpellier ce lundi à 19h00 à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1. Voici le onze de départ proposé par Igor Tudor pour cette rencontre.

L’OM doit confirmer ses trois victoires de suite en Ligue par un déplacement à Montpellier, d’autant que Lens (2e) a battu le PSG hier soir. Après une très large victoire contre Toulouse jeudi dernier, Igor Tudor sera privé de Samuel Gigot (protocole commotion). Eric Bailly est disponible mais débute encore comme remplaçant, du coup Balerdi passe dans l’axe et Kolasinac axial gauche. Tavares est aligné à gauche et Veretout au milieu avec Rongier. Présent dans le groupe, Guendouzi débute sur le banc, le trio Under – Payet – Sanchez est reconduit.

A lire aussi : Mercato : C’est fait pour GERSON ! un gros chèque pour l’OM !

A lire aussi : OM – Pierre Ménès souligne « l’action assez improbable du match »

Le onze de l’OM face au MHSC

Lopez

Mbemba Balerdi Kolasinac

Clauss Rongier Veretout Tavares

Under Payet

Sanchez

A lire aussi : Mercato OM : La porte est ouverte pour une piste offensive de Longoria?