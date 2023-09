Murillo disponible, un habituel titulaire se blesse et Aubameyang éliminé de la CAN… Les 3 infos OM de ce samedi !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : Murillo s’est remis de sa blessure et devrait être disponible face au TFC dimanche prochain, dans le même temps Sarr s’est blessé et a quitté la sélection sénégalaise,

Murillo est disponible !

Les marseillais s’entraînent actuellement sans leurs internationaux pendant cette trêve. L’OM retrouvera la compétition face à Toulouse dans une semaine et le coach olympien pourra vraisemblablement compter sur l’une de ses recrues estivales blessée jusque là.

Après une début de saison douloureux notamment marqué par l’élimination en Ligue Des champions et des matchs ratés contre Brest et Nantes, l’OM aura un calendrier chargé et compliqué après la trêve internationale.

Le club marseillais recevra d'abord Toulouse au Stade Vélodrome le dimanche 17 septembre puis débutera sa campagne de Ligue Europa trois jours plus tard face à l'Ajax avant de se rendre à Paris pour affronter le PSG.

Mercato concurrents OM : Ce que Lyon devra verser à Laurent Blanc en cas de licenciement ! – https://t.co/OYkjRNdT6P pic.twitter.com/1abH8UgY6e — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 9, 2023

Le coach olympien Marcelino aura donc besoin d’avoir un effectif au complet pour enchaîner tous ses matchs. Il pourra vraisemblablement compter sur une de ses recrues estivales. Blessé depuis son arrivée à l’OM en fin de mercato, Michael Murillo s’est entrainé pour la première fois avec la pelouse de la Commanderie avec le reste du groupe. Recruté cet été en provenance d’Anderlecht pour renforcer l’équipe et remplacer Jonathan Clauss, au besoin, il pourrait donc faire partie du groupe olympien qui affrontera Toulouse lors de la 5ème journée de Ligue 1. L’international panaméen souffrait d’une blessure aux ischios-jambiers. C’est donc une bonne nouvelle pour Marcelino à l’approche d’un mois et demi de compétition très chargé et décisif pour le reste de la saison.

Ismaila Sarr blessé !

Le Sénégal se prépare à deux confrontations de taille dans les jours à venir, ce samedi soir contre le Rwanda, et mardi prochain contre l’Algérie, dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN). La sélection sénégalaise devra se passer de l’attaquant de l’OM Ismaila Sarr. En effet, ce dernier s’est blessé et va rentrer à Marseille se soigner.

Selon les informations de Record Sénégal, l’ailier de l’Olympique de Marseille a subi une blessure qui le contraindra à regagner la France plus tôt que prévu. Cette nouvelle est un coup dur pour le sélectionneur Aliou Cissé, qui devra se passer des services de l’ancien ailier de Watford, notamment lors du match contre les redoutables Fennecs d’Algérie. Cette situation pourrait également être un gros coup dur pour l’Olympique de Marseille.

Blessure aux ischio jambiers il va passer une IRM rapidement https://t.co/SPWnXgCeql — Ziad Fakhri (@ZiadFakhri_) September 9, 2023

À l’heure actuelle, la gravité de la blessure d’Ismaila Sarr reste à déterminer. Il passera des examens médicaux complémentaires dès son retour en France. Reste à espérer qu’il puisse être disponible pour le prochain match de l’OM face à Toulouse dans huit jours au vélodrome.

Aubameyang ne disputera pas la CAN en janvier !

L’OM dispose de plusieurs joueurs africains dans son effectif susceptibles de disputer la CAN en janvier prochain. Ce samedi, la Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang jouait sa qualification face à la Mauritanie…

Le Gabon s’est incliné 2-1 en Mauritanie et se voit donc éliminé de la CAN de janvier prochain ! Par contre, Mbemba peut encore se qualifier…

Le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang a perdu 2-1 en Mauritanie et son équipe est donc éliminée. Tout comme Geoffrey Kondogbia, il ne participera pas à la CAN en janvier prochain !#TeamOM | #MTNGAB pic.twitter.com/DMheoGw6tz — Fabien (@Beye13) September 9, 2023



Dans le cadre de la sixième et dernière journée des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023, prévue l’hiver prochain en Côte d’Ivoire, le Ghana s’est qualifié en battant la Centrafrique 2-1. La sélection de Kondogbia, blessé, est donc éliminée. L’OM conservera donc sa recrue en début d’année 2024. Louis Mafouta (Amiens) avait pourtant ouvert le score avant la demi-heure de jeu (0-1, 25e). Mais Mohammed Kudus a égalisé juste avant la mi-temps (43e) avant de voir la nouvelle recrue lyonnaise, Ernest Nuamah, marquer en fin de match (2-1, 87e). Le Ghana et l’Angola valident leurs tickets pour la prochaine CAN en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.

