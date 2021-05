Négociations accélérées pour Gerson, Longoria veut aussi Guendouzi et la solution pour faire signer Boga… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu ce samedi : Négociations accélérées pour Gerson, Longoria veut aussi Guendouzi et la solution pour faire signer Boga.

Mercato OM : « Gerson? Les négos se sont accélérées ces 5 derniers jours »

L’Olympique de Marseille avancerait à grand pas dans le dossier Gerson. Le vice-président de Flamengo s’est exprimé à ce sujet au micro de ESPN Brazil.

Cela fait plusieurs jours maintenant que le feuilleton Gerson prend de l’ampleur. Son nom est partout dans l’actualité autour de l’Olympique de Marseille. C’est le dossier chaud du mercato estival marseillais et ce même avant l’ouverture de ce dernier !

Flamengo a reçu une belle proposition d’un club européen — BRAZ

Le milieu de terrain brésilien serait la piste prioritaire de Pablo Longoria à ce poste. Malgré d’autres pistes qui avancent bien, le président ainsi que le coach Sampaoli apprécieraient particulièrement le joueur de Flamengo.

A LIRE : Mercato : Bouhafsi imagine 7 à 8 recrues pour l’OM cet été !

C’est d’ailleurs le vice-président du club brésilien qui a évoqué ce dossier ce vendredi au micro d’ESPN Brazil. Marco Braz a affirmé que les discussions entre l’OM et Flamengo ont beaucoup avancé ces derniers jours et qu’il est dans l’attente d’une réponse de la direction marseillaise.

« Nous attendons une réponse. Les négos se sont accélérées ces 5 derniers jours. Flamengo est et a été en négociations sérieuses avec un seul club. Comme tout le monde sait, Flamengo a reçu une belle proposition d’un club européen » Marco Braz, vice-président de Flamengo – Source : ESPN Brazil, texte Nico Faure

Dossier Gerson. Marco Braz (VP de Flamengo) sur ESPN Brazil : »Nous attendons une réponse. Les négos se sont accélérées ces 5 derniers jours. Flamengo est et a été en négo sérieuse avec un seul club (l’#OM normalement). — Nico Faure (@Nicommentator) May 28, 2021

L’OM A UN PLAN B, IL s’APPELLE PATRICK DE PAULA !

Ces derniers jours, le nom de Patrick De Paula est sorti dans la presse pour être le plan B de l’OM en cas d’échec du dossier Gerson. Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien nous en dit un peu plus sur le joueur !

« Patrick de Paula a vraiment explosé la saison dernière avec Palmeiras. Il a aligné les titularisations, même s’il ne l’était pas au départ, il est monté en puissance tout au long de la saison. Il a su gagner sa place en seconde partie de saison, il a montré de belles qualités athlétiques, dans l’explosivité, dans sa capacité à répéter les courses, les efforts. Il a été impressionnant dans ce rôle de box-to-box pour son âge, il n’a que 21 ans. C’est une révélation en 2020, il confirme en 2021 où il est titulaire en championnat mais aussi en Copa Libertadores. Il accumule les matches, cela prouve son niveau. Si l’on doit parler de ses points faibles, c’est surtout son manque de maturité dans le jeu, il peu parfois aussi manquer de régularité dans un match. C’est un joueur qui a les défauts de son âge, même si c’est mieux en 2021. Si c’est un plan B, il aura plus besoin d’un temps d’adaptation qu’un Gerson qui est plus prêt, plus mature. De Paula a besoin à mon avis d’une année supplémentaire au Brésil avant de venir en Europe. Il doit être moins fantasque dans le jeu, il doit gommer certains excès. Il a une grosse qualité de pied, de frappe, il aime bien se projeter. Palmeiras mise énormément sur lui, Séville et l’Ajax le suivent, ils ne discuteront pas à moins de 20M€ ça c’est sûr. Il a besoin de confirmer, c’est un gros potentiel. » Dominique Baillif – Source : Football Club de Marseille (27/05/21)

Mercato OM : Longoria et Sampaoli veulent finaliser deux gros dossiers !

L’Olympique de Marseille avance sur plusieurs dossiers en même temps au milieu de terrain. Selon Foot Mercato, Pablo Longoria et Sampaoli sont déterminés à l’idée de finaliser Guendouzi et Gerson !

« Nous attendons une réponse pour Gerson. Les négos se sont accélérées ces 5 derniers jours. Flamengo est et a été en négociations sérieuses avec un seul club. Comme tout le monde sait, Flamengo a reçu une belle proposition d’un club européen », affirmait ce vendredi le vice président du club brésilien au micro d’ESPN Brazil.

LONGORIA VEUT GERSON ET GUENDOUZI

Le dossier Gerson avance à grand pas ces dernières heures… Celui de Guendouzi également selon les informations de Mohamed Bouhafsi. « Guendouzi, je pense qu’il aimerait bien rejoindre l’Olympique de Marseille ! C’est un dossier qui n’est pas simple mais je crois qu’il a avancé ces derniers jours. Longoria avance sur tous les dossiers en même temps pour avoir toutes les portes. Un peu comme faisait Luis Campos mais à Marseille. Je ne crois pas qu’il y ait d’accord avec les deux clubs pour le moment. », déclarait le journaliste de RMC sur un live Twitch avec Philou Sport.

A LIRE : Mercato : L’OM veut 40M€ pour Kamara, Bouhafsi donne le possible prix de vente…

Des informations confirmées par Foot Mercato qui ajoute que le président de l’OM ne veut pas choisir entre les deux joueurs mais voudrait bel et bien finaliser les deux dossiers cet été ! L’international français serait très séduit à l’idée d’évoluer sous les ordres de Jorge Sampaoli, coach très respecté dans le milieu du football.

🚨Info : En plus de Gerson 🇧🇷, l’#OM veut finaliser le dossier Guendouzi 🇫🇷. Les discussions autour d’un transfert avancent bien entre #Arsenal et l’#OM. Courtisé par Villareal, Guendouzi est séduit à l’idée de jouer pour Sampaoli 🇦🇷. Cc @MohamedTERParis https://t.co/QUZRgyTTfu — Santi’ FM (@Santi_J_FM) May 29, 2021

ATTENTION A SON EGO…

Le joueur aurait déjà discuté avec les deux hommes forts de l’OM et aurait été « séduit par le projet marseillais ». Le président espagnol lui aurait affirmé qu’il serait au centre de ce fameux projet… Il y a quelques semaines, Bundesliga France nous expliquait que Guendouzi pourrait vouloir devenir la star de l’OM.

« Ça peut être une bonne recrue pour l’OM parce qu’il connaît le championnat français, mais il y a également une possibilité qu’il prenne l’OM de haut et qu’il se prenne pour la star de l’équipe car il peut prendre la grosse tête très rapidement. Si son comportement est bon, il peut aller loin. Je ne connais pas vraiment les méthodes de Sampaoli mais j’imagine qu’il aime quand le joueur se défonce… Quand il a un bon état d’esprit, il se défonce vraiment. Donc je pense que ça peut coller mais il n’est pas toujours très concerné… » BundesligaFR – Source : Football Club de Marseille (12/05/21)

Mercato OM : Longoria a une solution pour clôturer le dossier Jérémie Boga !

Les noms se multiplient pour le mercato estival de l’Olympique de Marseille. Souhaitant quitter Sassuolo, Jérémie Boga est une piste de Pablo Longoria. Le président souhaite insérer des joueurs dans la transaction pour faire baisser le prix.

L’Olympique de Marseille va devoir se renforcer cet été. Avec les départs de Florian Thauvin, Valère Germain et l’avenir incertain d’Arek Milik, Pablo Longoria va devoir être innovant pour recruter des joueurs offensifs à moindre coût.

LONGORIA VEUT INTEGRER UN JOUEUR DANS LE DEAL

Ces derniers jours, Foot Mercato nous informait que l’Ivoirien Jérémie Boga était l’une des pistes du président de l’OM. Natif de Marseille, le milieu offensif pouvait évoluer sur un côté est à Sassuolo après un passage à Chelsea.

A LIRE : Mercato OM : Bouhafsi donne des détails sur le dossier Guendouzi ! « Ça a avancé ces derniers jours »

Il brille dans le club italien avec Maxime Lopez à ses côtés. Cependant, il souhaiterait quitter Sassuolo. Toujours selon Foot Mercato qui apporte quelques précisions ce vendredi soir, les discussions entre les deux clubs continuent.

Afin d’avoir une chance de finaliser ce dossier onéreux, Pablo Longoria envisage d’intégrer un joueur dans la transaction. 20 millions d’euros, en plus du recrutement de Gerson qui se confirme ces dernières heures, serait trop d’argent à sortir pour le club marseillais.

Info : discussions toujours en cours entre Sassuolo et l’OM pour Jérémie Boga. Longoria est tenté d’intégrer un joueur pour faire baisser le prix du transfert (20 M€). L’Atalanta, l’OL et un autre club sont toujours en course. https://t.co/yYl6LUNVUZ — Sébastien Denis (@sebnonda) May 28, 2021

Qui pourrait CONVAINCRE Sassuolo?

Pablo Longoria serait également intéressé par le fait de trouver une porte de sortie à Kevin Strootman. Le plus gros salaire actuel de l’OM ne sera pas retenu par le Genoa mais pourrait ne pas accepter de rester sans jouer à Marseille. L’international néerlandais ne semble pas faire partie des plans de Sampaoli puisque les noms de se multiplient au poste de milieu de terrain.

Sa bonne expérience en Serie A lui a permis de redorer son image. L’ancien joueur de l’AS Roma a toujours une belle côte en Italie. Professionnel jusqu’au bout des ongles, le milieu de terrain pourrait rendre des services dans ce secteur de jeu à Sassuolo, surtout avec les rumeurs de départ concernant Locatelli vers le PSG.