Négociations avancées pour Peres, Konrad à la Commanderie et un jeune belge… Les 3 infos OM du 28 juin !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du lundi 28 juin !

MERCATO OM: NÉGOCIATIONS AVANCÉES POUR CE DÉFENSEUR BRÉSILIEN ?

À la demande de Jorge Sampaoli, l’OM aurait fait part à Santos de son intérêt pour Luan Peres. Les négociations seraient même bien avancées entre les trois parties. Le technicien argentin a déjà côtoyé le défenseur central lors de son passage au Brésil.

Alors que le Brésilien David Luiz serait courtisé par Jorge Sampaoli, qui multiplierait les appels pour le convaincre de signer à l’OM, un de ses compatriotes serait lui aussi visé. En effet, d’après les informations de Lucas Musetti, journaliste pour O Globo, l‘Olympique de Marseille serait intéressé par le profil de Luan Peres. Les négociations seraient même avancées, et le transfert pourrait se faire d’ici les prochains jours. Le défenseur de 26 ans, aurait même déjà commencé à faire des recherches concernant son logement en France. Le club olympien ne serait pas seul sur le coup, puisqu’une écurie russe dont l’identité n’a pas été dévoilée, serait aussi attiré par le joueur de Santos.

Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien, a donné son avis au Football Club de Marseille sur le joueur.

LUAN PERES EST DUR À PASSER EN UN CONTRE UN… UN PEU LENT À SE RETOURNER – DOMINIQUE BAILLIF

« Sampaoli l’a eu pendant quelques mois du côté de Santos, il le connaît assez bien. Après être revenu de son expérience à Bruges, il n’a pas été titulaire tout de suite. Depuis deux saisons, c’est devenu le patron avec Lucas Verissimo avant que Lucas Verissimo parte du côté de Benfica. Il a su reprendre le flambeau du leader technique, mais il est aussi devenu le leader de la défense et de l’équipe de Santos. C’est un joueur de très grand gabarit, d’1m90, avec un très bon jeu de tête. Je le trouve un petit peu lent, il peut prendre quelques secondes pour se retourner. En terme de qualité intrinsèque du joueur, il est assez bon dans le duel et dans l’impact physique. Il est dur à passer en un contre un. Il a une bonne lecture du jeu, il est rarement pris à défaut. En terme de régularité, il peut avoir quelques trous. Il a fait quelques erreurs individuelles qui ont pu couter cher à Santos ces deux dernières saisons. Dans l’ensemble, ça reste un bon joueur qui a apporté certaines garanties et une certaine sécurité défensive. Ça pourrait être un profil intéressant du côté de l’OM, dans une défense à 3. Vu que Sampaoli le connaît bien, il pourra avoir sa confiance. Il a montré sur ses dernières saisons au Brésil que ça reste un bon joueur. C’est un joueur intéressant qui a le profil d’un Álvaro, dans la capacité à se battre sur chaque ballon. Il peut avoir son mot à dire. Il est sous contrat jusqu’en 2024. Un club russe le suit aussi. Santos est en grande difficulté financière. Il ne devrait pas y avoir de problème pour s’entendre avec le club en cas de transfert. » Dominique Baillif – (24/06/2021)

OM MERCATO: KONRAD DE LA FUENTE EST À LA COMMANDERIE !

Annoncé à l’OM depuis plusieurs semaines, Konrad de la Fuente devrait s’engager avec le club marseillais dans les prochaines heures.

L’ailier américain de 19 ans, est présent pour la reprise de l’entraînement de l’Olympique de Marseille. Konrad de la Fuente, pourrait signer son contrat avec le club olympien dans la journée.

Arrivé en provenance du FC Barcelone, il est la deuxième recrue estivale du mercato, après le Brésilien Gerson.

📸 Exclusiva 🇺🇸 Konrad de la Fuente esta en Marsella para empezar su nueva etapa. @SkySport pic.twitter.com/K3s0uOFrys — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 28, 2021

Mercato: Un prometteur milieu belge dans le viseur de l’OM ?

La première recrue de l’OM est Gerson, un milieu de terrain. Pourtant, les dirigeants marseillais n’auraient pas terminés de recruter dans ce secteur de jeu. Alors que le dossier Guendouzi traîne, Pablo Longoria aurait un jeune joueur du Standard de Liège dans son viseur.

Pablo Longoria s’active afin de renforcer le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. Après l’arrivée de Gerson, ce secteur de jeu pourrait de nouveau être amélioré. Alors qu’Arsenal se montre gourmand concernant Mattéo Guendouzi, il se pourrait que les dirigeants marseillais se tournent vers un autre joueur. En effet, d’après les informations de La Dernière Heure, l’OM aurait montré un intérêt pour Nicolas Raskin, jeune révélation du Standard de Liège.

Raskin, un jeune talent prometteur

Auteur d’une saison complète sous le maillot du Standard, il est l’une des rares satisfactions de la saison du club populaire belge. En difficulté financière, Liège pourrait laisser filer son jeune talent de 20 ans en cas de belle offre. Milieu de terrain axial, il est doté d’une belle technique, et d’une vision de jeu intéressante. Transfermarkt, évalue sa valeur marchande à 6 millions d’euros, c’est moins que celle de Mattéo Guendouzi.

Raskin nouvelle cible de l’OM https://t.co/VkKd42MEJh — Foot Mercato (@footmercato) June 28, 2021

L’OM a pris des renseignements debut juin sur le jeune milieu du Standard Nicolas Raskin (20 ans) qui sort d’une saison très prometteuse.

Le Standard en grosses difficultés financières pourrait se séparer de son joueur.#teamOM #mercatOM pic.twitter.com/TfqWsqXGzd — Yo.Z (@YohZe) June 25, 2021

Peut être une autre option alors que la piste Daniel Wass semble se refroidir, car son coach au FC Valence veut le garder…

DANIEL WASS A ÉTÉ TRÈS FIABLE

Pour lire l’entretien complet avec François Miguel Boudel sur Gameiro, Moreno, Wass…

« Il a été recruté pour être le remplaçant de Parejo, mais finalement il ne s’est jamais imposé dans ce secteur de jeu. Il a servit de rustine pour le poste de latéral droit après les blessures, de plusieurs joueurs à ce poste. Il faut savoir que ce poste là, est un gros problème à Valence depuis des années, mais Daniel Wass a été très fiable. Il a aussi joué ailier droit cette saison, mais il peut très bien évoluer dans l’axe sans problème. Après par rapport à son âge, il n’y aura pas de retour sur investissement pour un joueur de 32 ans. J’ai entendu un montant de 3 millions d’euros, très surprenant sachant que Valence l’a très longtemps considéré comme intransférable. Il est vraiment considéré comme un joueur essentiel du club de Valence » François Miguel Boudet @FuriaLiga— Source : FCM (24/06/21)