Nouveau systéme, un jeune gardien pisté et Sampaoli justifie son arrivée… Les 3 infos OM du mardi 9 mars!

OM : Sampaoli annonce la couleur aux joueurs et dévoile son premier système de jeu !

Jorge Sampaoli a fait ses débuts au centre RLD lundi. Avant la conférence de presse de présentation ce mardi, le coach argentin a rencontré les joueurs et leur a annoncé la couleur…

Jorge Sampaoli a pris ses fonction ce lundi. Arrivé au centre RLD, le coach argentin s’est entretenu avec le nouveau président Pablo Longoria, il a rencontré les joueurs et dirigé son premier entrainement.

Sampaoli a choisi de commencer en 5-3-2 ?

Selon l’Equipe, Sampaoli a été a « atterré par ce qu’il avait vu la veille » face au Canet en Coupe de France. Cependant, ce dernier n’a pas voulu en rajouter auprès des joueurs mais « il leur a promis du travail, beaucoup de travail, pour les prochaines semaines. » L’ancien sélectionneur du Chili ne devrait pas débuter les prochains matches dans l’un de ses schémas préférentiels, à savoir le 3-4-3 ou le 4-3-3. Il estimerait que le groupe n’est pas constitué pour jouer comme ça. Selon le quotidien sportif, Sampaoli « a déjà annoncé à ses joueurs qu’il entendait instaurer un 5-3-2 au moins pour les prochains matches. » Reste à savoir quels joueurs seront installés dans ce nouveau système.

Mercato : L’OM veut doubler Lyon pour un jeune gardien ?

L’OM est à la recherche d’un gardien pour la saison prochaine. Alors que des rumeurs évoquent un possible départ de Mandanda, il faut surtout remplacer Pelé qui sera libre en juin. Pablo Longoria aurait pris contact avec Besiktas pour son jeune portier…

La doublure de Steve Mandanda, Yohann Pelé n’a pas été particulièrement performant face au Canet en Coupe de France dimanche. Le gardien de 38 ans sera libre en juin et ne devrait pas rester à Marseille. L’OM doit donc recruter à ce poste et par la même occasion préparer la succession de Mandanda…

Lyon et l’OM s’intéressent à Ersin Destanoğlu

Selon Sporx, l’OM serait en concurrence avec Lyon dans le dossier Ersin Destanoğlu. Le jeune gardien de Besiktas est suivi par Lyon mais selon le média turc l’OM aurait déjà noué des contacts avec la direction de Besiktas afin d’évoquer un transfert lors du prochain mercato estival. Le portier international U21 turc mesure 1m95, il dispose d’un contrat jusqu’en 2023 et a comme sponsor Puma. Reste que le prix fixé par son club est de 10M€, pas forcément dans le moyens de l’OM. Longoria va devoir recruter malin et ne devrait pas pouvoir miser autant sur ce poste…

Le chiffre : 10

C’est le nombre de clean sheet d’Ersin Destanoğlu cette saison avec Besiktas en Super Lig. Il a disputé 22 matches de championnat.

OM: SAMPAOLI JUSTIFIE SON CHOIX !

De passage en conférence de presse cet après-midi, Jorge Sampaoli a expliqué pourquoi il avait décidé de singer à l’Olympique de Marseille.

Attendu depuis de longues semaines par les supporters marseillais, Jorge Sampaoli a enfin été présenté en conférence de presse cet après-midi. Approché par les dirigeants de l’OM alors qu’il était en poste à l’Atlético Mineiro, le coach argentin a quand même accepté de signer à Marseille.

J’ai dit oui avant même d’analyser — jorge sampaoli

Le technicien argentin, accompagné du Président Pablo Longoria, a justifié son choix de rejoindre l’Olympique de Marseille.

« Je remercie le président pour ses paroles et j’espère être à la hauteur de ce grand club. On va commencer à travailler très vite pour changer la dynamique qui n’est pas idéale. Le choix de l’OM s’est fait sur plusieurs point. C’est un club que je connais depuis longtemps. Je l’ai choisi pour la culture de la ville et des gens. Il y a une identification populaire et passionnelle. Ce fut une joie immense que le club m’invite à participer à ce projet. J’ai dit oui avant même d’analyser. L’idée m’a séduite, j’ai écouté mon instinct. C’est un défi pour moi, ce n’est pas un risque. Mon apprentissage de la langue n’est pas un obstacle à court terme. L’essentiel est de mettre en place un langage commun footballistique. » Jorge Sampaoli – Source: Conférence de presse