Nouvelle collection, Sampaoli n’assume pas et Under parle du système… Les 3 infos OM de ce lundi

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce lundi : une nouvelle collection collab’, Sampaoli n’assume pas la frilosité du jeu et Under comprend le système de jeu…

Le retour d’un logo des années 90

L’Olympique de Marseille crée souvent la polémique auprès des supporters pour ses maillots… C’est plus souvent le cas ces dernières années avec les collections de Puma qui ne plaisent pas toujours et notamment le troisième maillot de cette saison 2021/2022.

Sur les réseaux sociaux, nombreux ont été ceux qui ont réclamé le retour d’un ancien logo, jugeant l’actuel trop fade. Une réclamation qui semble avoir été prise en compte par Puma cette saison. Selon le site Foot Headlines, toujours bien informé concernant les maillots, une collection de survêtements de l’OM « Puma King.

L’effet recherché est bien sûr une inspiration des années 90, très à la mode en ce moment. La collection présente un ensemble de survêtement (veste + pantalon) bleu ciel, bleu marine et blanc. Un t shirt des mêmes couleurs sera également proposé avec le logo Puma King au centre. Pour le logo de l’OM, c’est le retour des années 90 avec l’étoile dorée qui trône sur le dessus.

💣 LEAKED: Exclusive: Olympique Marseille Puma King Kit + Collection: https://t.co/Tzg8wN8Vt1 — Footy Headlines (@Footy_Headlines) February 27, 2022

Dortmund propose à ses supporters de designer le prochain maillot

Le Borussia Dortmund, également sponsorisé par Puma, a proposé à ses supporters de montrer ce qu’ils savent faire en terme de design de maillots et en choisir un pour la saison prochaine. L’OM pourrait faire la même chose tant il y a de talent parmi les fans marseillais. Nombreux sont ceux qui prêtent à ce jeu chaque jour sur les réseaux sociaux et proposent des maillots toujours plus beaux et originaux les uns que les autres. Une magnifique collection qui devrait plaire aux supporters marseillais. A voir ce que cela donnera pour les maillots de la saison 2022-2023.

The panel has spoken! Now it’s your turn to vote and decide on our home kit for the 23/24 season 🎽@pumafootball — Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 26, 2022

Ce n’était pas volontaire de laisser le ballon à l’ESTAC — Samapoli

L’entraineur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli s’est exprimé en conférence de presse juste après le match nul de du club marseillais à Troyes (1-1) lors de la 26e journée de Ligue 1. Il estime que son équipe était fatiguée et qu’il n’avait pas prévu que le promu est plus le ballon. Même si l’on peut entendre l’argument de la fatigue et qu’il n’avait pas mis ne place un jeu attentiste, son coaching était clairement défensif…

« Je pense qu’on a bien contrôlé le match, tout au long de ces deux heures, il y a eu des difficultés à la fin et on a fait match nul. C’était difficile pour nous, cette intensité sur le terrain. On aurait pu gagner, tous les joueurs ont donné tout ce qu’ils avaient sur le terrain (…) Oui il y a eu des difficultés pendant ce match, nous avions un voyage très long, c’est difficile de jouer. Ce n’était pas volontaire de laisser le ballon à l’ESTAC. Nous allons pouvoir nous reposer et travailler sur ça » Jorge Sampaoli – Source : conférence de presse

« On est très triste car on avait plutôt bien commencé ce match et fait une bonne première période. On avait la possession, c’était notre match quand même… la seconde période n’a pas été aussi bonne, on a joué trop longtemps trop bas en défense et on prend ce but dans les dernières minutes. On doit progresser, on a perdu le dernier match à domicile aujourd’hui, on fait match nul… On essaye d’aller en Champions League et pour ça on doit s’améliorer et retrouver la victoire. Lors de la première partie de saison on avait gagné beaucoup de matchs. Et là on ne joue pas très bien. » Luan Perez – Source : Prime Video (2702/2022)

Under et le système de jeu…

Dans un entretien accordé à Prime Vidéo et diffusé à la mi-temps du match Troyes vs OM, l’international turc s’est livré sur les exigence de Jorge Sampaoli…

Nous savons quoi faire, même si on n’arrive pas forcément à appliquer les consignes du coach

« Le jeu de Sampaoli incompréhensible ? C’est aussi ce que me disent mes amis, et beaucoup de gens de l’extérieur aussi. En fait, c’est comme si nous étions les seuls à connaitre le système de jeu. Mais nous savons quoi faire, même si on n’arrive pas forcément à appliquer les consignes du coach. Contre Clermont, on s’est raté, c’est vrai, mais généralement on sait ce que l’on fait ». Cengiz Ünder – source : Prime Vidéo (27/02/2022)

Payet, physiquement il commence à être cramé – Riolo

« Le nombre de fois où l’on pensait que l’OM pouvait faire un écart au classement. le nombre de fois où l’OM a perdu des points contre des « petits ». Le nombre de fois où l’OM a fait des matchs incompréhensibles face à des petites équipes… Marseille ne va pas bien, ce n’est pas dans les mêmes proportions qu’à Lyon mais entre Payet Milik Sampaoli, il s’est passé un truc, c’est en train de faire chier tout le monde et il ne trouve pas de solution. Il ne sait pas comment sortir de ça Sampaoli essaye d’expliquer et je pense que ça lui tape sur la tête. On n’est jamais sorti de cette situation et aujourd’hui l’OM est deuxième et Sampaoli ne trouve plus aucune solution. En ce moment il est dans le brouillard. Payet n’est plus là. Il a fait six mois ou il a facilité les choses à l’OM parce qu’il était bon. Aujourd’hui il est en train de lâcher. Physiquement il commence à être cramé … »Daniel Riolo – Source : RMC Sport (2702/2022)