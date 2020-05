Nouvelle rumeur sur la vente du club, le FPF pas menaçant, et l’indice de AVB sur son avenir… Les 3 infos OM de ce mardi !

Une nouvelle rumeur sur la vente du club, certitude de jouer la LDC, et AVB donne un indice clair sur son avenir… Les 3 infos OM de ce mardi !

Vente OM : Nouvelle rumeur, des discussions avancées avec Al-Walid Bin Talal…

Même si le président Eyraud qualifie les rumeurs de vente de l’OM comme des « fake news », Franck McCourt ne dira pas non si une belle offre arrive. La rumeur d’un intérêt et même de négociation avec le milliardaire et prince saoudien Al-Walid Ben Tala refont surface…

Alors que l’entourage du propriétaire aurait estimé le prix du club à 250M€ , le média italien TWM annonce que des discussions avancées existent avec le prince Al-Walid Bin Talal. Le milliardaire saoudien avait déjà pris des renseignement en 2014, il serait décidé à passer à l’action. Selon TWM, « au cours des dernières semaines, son bras droit a déjà rencontré plusieurs directeurs sportifs, en particulier Antero Henrique (ancien DS du PSG) » afin de constituer un organigramme. Le média italien estime que le prince saoudien voudrait investir massivement mais il existerait encore un obstacle important…

Un rachat de l’OM avec le Vélodrome dans le package… Fake news ?

En effet, le média explique que le rachat du club ne pourra pas se faire sans celui du Stade Vélodrome. Alors que l’OM a récupérer l’utilisation complète, Al-Walid Bin Talal aimerait racheter véritablement le stade à la Mairie et donc à son créancier Arema. Nouvelle rumeur sans fondement ? Une chose est certaine cela s’active en coulisse autour d’un possible rachat de l’OM à court ou moyen terme…

Fair Play Financier : Pas d’exclusion possible la saison prochaine pour l’OM !

L’OM est dans le viseur du Fair Play Financier depuis plusieurs saisons. Les déficits chroniques du club ne plaisent pas à l’instance européenne qui pourrait prendre des sanctions, même sportives, mais elles ne seront pas effectives la saison prochaine…

Lors d’un tchat entre le président Eyraud et 50 internautes triés sur le volet, JHE a été clair sur ce point. La saison 2019/2020 a été clôturée par la ligue qui a donc désigné l’OM comme second de cette exercice. Le club olympien est donc directement qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Alors que l’OM est sous la menace du FPF concernant le déficit de la saison 2018/2019, l’instance devrait être clémente cette saison suite à la crise lié au Coronavirus, le club ne pourrait pas être exclu de la Ligue des champions 2020/2021. Dans des propos relayés par le média 20Minutes, Jacques-Henri Eyraud met les choses au point.

Pas de sanctions possibles pour la saison 2020/2021

« Notre objectif est d’être européen chaque saison, mais je ne crache pas sur la Ligue Europa. L’OM va tout faire pour se maintenir au niveau d’exigence actuel. Le Fair Play Financier ? Les sanctions peuvent aller jusqu’à une sanction touchant notre participation aux championnats européens pour la saison 2021-22, pas pour la prochaine ! » Jacques-Henri Eyraud – source : 20Minutes

OM: La grosse annonce de Villas-Boas sur son avenir !

Le club marseillais est dans le flou sur sur de nombreux points, notamment sur celui de l’avenir de son entraineur André Villas-Boas, qui a assuré vouloir rester à l’OM !

Le championnat a donc finalement été clôturé la semaine dernière et l’Olympique de Marseille se retrouve qualifié pour la Ligue des champions la saison prochaine. Mais les dirigeants olympiens n’ont ni le luxe ni le temps de se réjouir de cette bonne nouvelle tant le club se trouve aujourd’hui à l’agonie d’un point de vu financier. Il va falloir pourtant rapidement préparer la saison prochaine et les contours de l’effectif. Le chantier est immense, mais le col portugais a annoncé qu’il souhaitait rester à l’OM…

J’ai envie de jouer la LDC à Marseille–AVB

« Je vais parler avec le club, le plus important pour moi c’est de comprendre ce qu’il s’est passé sur le plan structurel. Je dois comprendre si Zubizarreta et Valentin ont encore du pouvoir, car moi entraineur et eux directeurs sportifs, on ne veut pas juste faire de la figuration. On veut avoir du pouvoir et comprendre si on va pouvoir faire des investissements. Je suis très bien à Marseille, je ne cherche pas a trouver un autre projet, je n’ai pas d’intérêt pour la Premier League, je suis très heureux à Marseille et je veux faire la Ligue des Champion la-bas. Je veux savoir la situation économique, s’il n’y a pas les conditions pour faire du bon travail ce n’est pas la peine! Je pense que Jacques-Henri va me donner des réponses… » Villas-Boas— Source: RMC