Offre refusée pour Danilo ? L’énigme Pedro Ruiz, et Mandanda dit non à Rennes… Les 3 infos mercato OM de ce mardi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Offre de 15M€ refusée pour Danilo ?, Le retour de Pedro Ruiz, et Mandanda aurait dit non à Rennes.

Mercato : Une offre de 15M€ de l’OM refusée pour cette pépite brésilienne?



L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Danilo qui évolue à Palmeiras. D’après Goal Italia, une offre de 15 millions d’euros a été refusée !

Cela fait quelques mois maintenant que le nom de Danilo est lié à l’Olympique de Marseille. La pépite brésilienne qui évolue à Palmeiras intéresse de nombreux clubs en Europe mais la direction semble difficile en affaire.

Milan veut aussi Danilo

D’après Goal Italia, l’AC Milan est sur le dossier également afin de remplacer Franck Kessié, parti au FC Barcelone librement. Le média italien affirme qu’une offre de 15 millions d’euros de l’OM a été refusée par Palmeiras !

A voir si les autres clubs vont continuer à faire monter les enchères pour Danilo… Palmeiras semble ne pas vouloir se séparer du joueur lors de ce mercato d’été.

Présentation de Danilo par un spécialiste !

Qui est Danilo ? Le journaliste spécialiste du football brésilien Dominique Baillif nous dressait son portrait il y a quelques mois :

« Danilo de Palmeiras a un bon profil pour jouer au milieu, il peut se désaxer coté droit. Il est encore très jeune, il a 20 ans, mais il a montré la saison dernière que malgré son jeune âge il pouvait s’imposer dans un des meilleurs clubs brésiliens. Il a gagné la Copa Libertadores, le mondial des clubs aussi. Il a cette capacité à jouer comme numéro 6 mais à pouvoir se projeter rapidement vers l’avant, il aime bien participer aux actions offensives. Il a même parfois été utilisé en numéro 8. C’est un très bon jeune joueur qui a été sollicité, il est suivi par des clubs européens. Il a prouvé qu’il pouvait assumer ce poste là dans un grand club avec cette capacité à pouvoir très bien défendre comme sentinelle devant la défense, gratter des ballons, être physiquement présent dans les duels. Mais il a aussi une bonne qualité technique pour la relance. Il ne se cache pas. C’est un très gros potentiel dont on parle beaucoup au brésil surtout depuis la saison dernière. On attend un transfert vers l’Europe pour lui. On est encore loin du niveau de Boubacar Kamara qui a montré d’énormes qualités cette saison, mais ça pourrait être un bon remplaçant avec un temps d’adaptation. On l’a vu avec Gerson qui a eu besoin de temps alors qu’il sortait de deux grosses saisons avec Flamengo. Danilo pourrait être une très bonne solution, par contre le transfert ne sera pas donné la clause fixée par Palmeiras est de 50M€, mais ça peut très vite descendre dans des négociations, avec des bonus. Il y a de la concurrence mais ça peut être une belle cible pour Longoria à ce poste là. » Dominique Baillif – source : Footballcubdemarseille.fr (29/03/2022)

Mercato OM : L’énigme Pedro Ruiz

La date de la reprise de l’entraînement se rapproche et de nombreux joueurs prêtés vont pointer leur bout de leur nez. C’est le cas de Pedro Ruiz Delgado, arrivé l’été dernier en provenance de la réservé du Real Madrid et prêté à Nimegue, l’attaquant espagnol reviendra à Marseille. Opéré du genou cet hiver, il veut rester et s’imposer à l’OM.

La saison de Pedro Ruiz aux Pays-Bas a été un véritable échec. il a seulement joué 70 minutes reparties sur trois matchs pour se blesser et de ne plus jouer. Opéré cet hiver, Ruiz poursuit sa convalescence et espère revenir plus fort et s’imposer à l’OM. Du haut de ses 1m98, l’ancien attaquant du Real Madrid a enchainé trois blessures aux genoux, ce qui pourrait faire douter les dirigeants olympiens quant à sa fiabilité. Alors qu’il devait rester 2 ans aux Pays Bas, ce dernier va-t-il être intégré dans l’effectif olympien ou être prêté dans un autre club ? Avec les rumeurs de départs sur les trois attaquants de l’OM, Milik, Bakambu ou encore Dieng, Ruiz, s’il se remet en forme, peut-il avoir une chance de montrer ses qualités ?

Pedro Luiz conservé ou prêté ?

Sampaoli l’a répété à plusieurs reprises, il souhaite des joueurs compétitifs et prêts physiquement dans son système qui demande beaucoup d’efforts de placement et de course. Difficile d’imaginer un joueur comme Pedro Ruiz, qui s’est blessé autant de fois à seulement 22 ans, être dans les plans du technicien argentin.

Peu de temps de jeu pour Pedro Ruiz Delgado

Toutefois, tout au long de la saison, Pedro Ruiz Delgado a joué très peu du côté du club néerlandais de Nimègue. S’il bénéficie de peu de temps de jeu, son entraîneur Rogier Meijer avait tenu à rassurer et à clarifier le prêt de deux saisons de l’Espagnol. Au final, il revient à Marseille, et poursuit sa rééducation chez lui à Séville.

« Je ne veux pas dire que l’arrivée de Pedro est une énorme déception. S’il n’avait pas subi cette grave blessure au genou, nous n’aurions jamais pu l’avoir. Bien sûr, nous nous attendions tous à ce qu’il puisse jouer plus souvent, mais il y avait toujours un certain risque. Pedro n’a pas pu jouer au football depuis 18 mois. Ensuite, il faut être réaliste et ne pas penser qu’il sera un joueur clé dans quelques mois. C’est pourquoi nous avons convenu d’une durée de prêt plus longue avec Marseille. La première partie a été malheureuse. » Rogier Meijer – De Gelderlander (10/12/2021)

Mercato OM : Mandanda écarte un courtisan français ?



Tandis que le directeur sportif rennais annoncé hier un contact entre le Stade Rennais et Steve Mandanda, le média 10Sport révèle que le portier marseillais n’est pas emballé par cette possibilité, son choix se fera entre l’OGC Nice et l’OM.

Mandanda serait en pleine réflexion pour son avenir, à 37 ans il veut encore être sur le terrain et ne souhaite pas se contenter de quelques matchs comme la saison passée. Si la hiérarchie avait semblé claire cette saison où Pau Lopez répondait aux exigences de Sampaoli, en fin de saison c’est Mandanda qui avait réussi à retrouver une place de titulaire. En effet, cette saison le joueur le plus capé de l’histoire de l’OM n’aura pris part qu’à 9 rencontres. Mais le portier marseillais au crépuscule de sa carrière ne veut pas se contenter de si peu et souhaite être numéro un. Ce que Nice et Rennes lui proposent, tout deux à la recherche d’un gardien expérimenté de haut niveau.

Mandanda fera son choix entre Marseille et Nice ?

Comme le révèle 10Sport, Mandanda préfère rester dans le sud dans un environnement qu’il connait bien et qui participe à son équilibre de vie, de quoi éloigner totalement Rennes de l’équation. Depuis plusieurs semaines, Rennes s’efforce de convaincre Mandanda de les rejoindre, où il aurait été en contact avec Bruno Génésio notamment, mais le projet rennais n’a donc pas été retenu par Steve Mandanda. Son choix se fera donc entre Marseille et Nice. Nice où il aura la certitude d’être le gardien numéro un après le départ de Walter Benitez il y a quelques jours, et Marseille son club de toujours avec qui il pourrait rejouer la Ligue des Champions (s’il joue). Et c’est là tout le problème. Si Pau Lopez ne démérite pas son rôle de gardien numéro 1, Mandanda ne veut pas se contenter du second rôle, mais il serait particulier de le voir en couleurs rouges et noirs plutôt qu’en bleu et blanc.