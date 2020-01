Offre refusée pour Sanson, un buteur colombien pisté , une cible suivie par Lyon, et le dossier Lihadji enterrée…Les infos et rumeurs mercato OM de ce mardi !

Une première offre refusée pour Sanson, un buteur colombien pisté, Lyon en concurrence avec l’OM, et le dossier Lihadji stoppé net… Les infos et rumeurs mercato OM de ce mardi !

Mercato OM : Une première offre anglaise refusée pour Sanson ?

Le mercato hivernal de l’OM s’annonce peu actif sauf si un départ se concrétise. Cependant, la direction olympienne ne laissera pas partir n’importe qui à n’importe quel prix. L’OM aurait même refusé une offre pour Morgan Sanson…

Poussé vers la sortie l’été dernier, l’OM n’avait pas obtenu l’offre attendue d’environ 30M€ l’été dernier pour Morgan Sanson. Le milieu de terrain sortait d’une saison médiocre et s’est relancé sous les ordres de Villas-Boas. Des prestations qui auraient suscité l’interêt de clubs anglais…

Une offre de West ham refusée par l’OM ?

Selon le 10Sport, « une offre est même déjà arrivée sur le bureau de Jacques-Henri Eyraud. Une proposition à l’initiative de West Ham, qui n’était toutefois pas à la hauteur des prétentions de l’OM. » Même si l’OM obtient les 30M€ attendu il y a quelques mois, le club ne devrait pas laisser filer un élément important en milieu de saison alors que l’objectif Ligue des Champions est plus que jamais d’actualité. Le joueur ne serait de toutes façons pas enclin à partir en janvier. Cela sera différent l’été prochain. A suivre…

Le chiffre : 17

C’est le nombre de titularisations cette saison pour Morgan Sanson en Ligue 1. Sur 19 matches de Ligue 1, le total fait de lui un homme clé du système de Villas-Boas…

Rumeur mercato : L’OM s’intéresse à un international colombien ?

La cellule de recrutement de l’OM est active en Ligue 1. Plusieurs profils offensifs seraient surveillés attentivement dont un du côté d’Amiens. L’ailier gauche Steven Mendoza serait pisté par le club olympien…

L’OM aimerait renforcer son secteur offensif. Il faut dire que le retour de Florian Thauvin ne pourrait intervenir que début mars et le niveau de jeu de l’ailier doit olympien reste incertain. Alors que le nom de l’attaquant de Reims, Boulaye Dia a été évoqué par l’Équipe, cette fois c’est un ailier colombien qui plairait aux recruteurs marseillais…

L’OM vise Mendoza ?

Selon France Football, « l’OM s’est récemment renseigné sur la situation de Steven Mendoza. Comme d’autres joueurs de l’effectif, l’international colombien disposerait d’un bon de sortie dès cet hiver. » Le joueur de 27 ans passé par les Corinthians a marqué 5 buts en 11 matches cette saison. Il avait d’ailleurs été très bon lors de la victoire face à l’OM, marquant un but. Ce dernier évolue souvent côté gauche, mais Mendoza peut aussi jouer côté droit voire comme second attaquant. Reste que l’OM ne devrait pas, sauf retournement de situation, passer à l’action sans laisser filer un joueur offensif de son effectif au préalable (Germain?).

Mercato : L’OM se renseigne sur Steven Mendoza (Amiens) https://t.co/srDHZCytnE — France Football (@francefootball) 7 janvier 2020

Mercato : Visé par l’OM, l’agent de Kadewere fait le point…

L’OM serait intéressé par le profil de l’attaquant du Havre, Tino Kadewere. Lyon serait aussi sur le coup ainsi que plusieurs clubs étrangers. Cependant, son agent dément des contact avec la Premier League.

L’agent de l’attaquant de 24 ans, Jihed Taniche a confirmé qu’il travaillé avec le HAC pour un possible transfert cet hiver. Un prêt de 6 mois au Havre ensuite serait la solution privilégiée. A suivre…

Je suis l’unique représentant du joueur et le seul à être habilité à parler en son nom — L’agent de Kadewere

« J’ai pu voir que le nom de Kadewere était associé à des agents anglais et autres dans la presse anglaise, c’est absolument faux ! C’est toujours la même histoire : de nombreux intermédiaires prétendent maitriser le dossier. Je suis l’unique représentant du joueur et le seul à être habilité à parler en son nom. Aucun autre mandat n’a été délivré de mon côté, ni de la part du Havre… On discute avec de très bons clubs français ». Jihed Taniche – source : beIN Sports

Mercato : L’OM stoppe les négociations… le clan Lihadji répond !

C’est un feuilleton qui anime l’actualité de l’OM depuis plusieurs mois. Le jeune espoir du centre de formation, Isaac Lihadji a bien du mal à trouver un accord avec son club formateur pour la signature de son premier contrat pro. Le club olympien aurait décidé de retirer son offre…

Lancé lors des matches amicaux de pré saison par André Villas-Boas, Isaac Lihadji pourrait bien quitter l’OM en fin de saison. Le jeune ailier de 17 ans dispose d’un contrat aspirant jusqu’en juin 2020 et ne semble pas décidé à signer à Marseille. Malgré des négociations qui ont débuté en juillet dernier, les deux clans n’ont pas trouvé d’accord financier. Il faut dire que la belle coupe du monde U17 de Lihadji a attiré de nombreux clubs dont le LOSC, Nice, Monaco en France. Mais aussi à l’étranger (Dortmund, Barcelone, Arsenal..).

La Provence affirme que « l’OM a décidé de retirer son offre pour Isaac Lihadji ». Andoni Zubizarreta aurait même informé Lihadji de la décision du club ce mardi en fin de matinée. Contacté par le média régional, un proche de l’international U17 s’est exprimé sur la situation :

si c’est l’OM qui ne veut pas nous garder, on ira voir ailleurs

« On n’a pas dit qu’on quittait le club et si c’est l’OM qui ne veut pas nous garder, on ira voir ailleurs.. On n’a pas fait notre choix ». Un proche d’Isaac Lihadji – source : La Provence