OL vs OM : Caqueret prévient les marseillais !

Maxence Caqueret a exprimé sa détermination, en conférence de presse. Le milieu de terrain est prêt pour affronter l’Olympique de Marseille dimanche soir à 20h45, au Groupama Stadium.

L’Olympique Lyonnais n’a pas commencé sa saison de la meilleure des manières. Le Gym occupe actuellement la douzième place du classement de Ligue 1, après s’être incliné face à Rennes et Monaco. Les hommes de Pierre Sage sont ensuite sorti victorieux de leur match contre Strasbourg mais ont fait match nul contre Lens.

On va tout donner — Caqueret

Maxence Caqueret a dévoilé son état d’esprit avant d’affronter l’Olympique de Marseille, dimanche prochain (20h45). « L’OM fait meilleure impression », a avoué le milieu de terrain de l’OL en conférence de presse. « Ils ont gagné plus de matchs, ils sont dans le haut du classement, mais on a une équipe pour rivaliser avec eux sur la saison. On s’est super bien préparés, on est prêts à faire un grand match, ça peut déterminer la suite de notre saison. L’ambiance sera chaude. On veut gagner, Marseille aussi. On va tout donner ! », ajoute-t-il avec détermination.

Le natif de Vénissieux (Rhône) a continué en comparant la situation des deux clubs. « L’Olympique de Marseille a fait un très bon début de saison, nous un peu moins. Mais on est quand même européens, ils ne le sont pas », rappelle Maxence Caqueret. « On est quand même l’OL, une équipe importante de ce championnat. Ils ne viennent pas ici en se disant que ce sera facile. Ce match peut définitivement nous lancer, battre l’OM nous donnerait plus de force pour la suite. L’ambiance va nous aider. Lyon est prêt à rivaliser avec Marseille. A nous d’être au top ! », conclut-il.

