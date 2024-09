Pierre Sage : « La seule chose que j’ai en tête, c’est l’OM »

Pierre Sage s’est exprimé à propos les débuts de l’Olympique Lyonnais en Ligue Europa, sur OLPLAY. Il en a profité pour parler du match contre l’Olympique de Marseille, dimanche à 20h45. Le coach des Gones met l’Olympico au centre de ses priorités.

Dans une semaine, l’OL affrontera l’Olympiakos au Groupama Stadium, à l’occasion de la première journée de Ligue Europa. Une rencontre importante qui conditionnera l’entrée en lice dans la compétition. Pierre Sage a néanmoins choisi de prioriser son match contre l’Olympique de Marseille, qui aura lieu ce week-end.

« C’est une aventure extraordinaire »

Pierre Sage a commencé par montrer son état d’esprit avant de jouer son premier match de Ligue Europa face à l’Olympiakos, la semaine prochaine. « C’est une aventure extraordinaire, mais c’est aussi habituel pour notre club », confie le coach des Gones sur OLPLAY. « Jouer cette compétition nous manquait, tout le monde a hâte de la débuter. On va affronter de bonnes équipes avec différents football, ça doit nourrir nos ambitions. L’idée est d’être capable d’enchaîner des performances sur deux compétitions », ajoute-t-il.

« L’heure de chacun viendra »

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais poursuit en parlant de ses hommes, de leur titularisation et de l’Olympico qui aura lieu au Groupama Stadium, dimanche soir (20h45). « Les joueurs attendent ça avec impatience », révèle Pierre Sage. Pour le moment, la seule chose que j’ai en tête, c’est Marseille. On a 24 joueurs de champs et 4 gardiens de but donc ça peut créer un peu de frustration, mais le fait d’avoir pas mal de match va pouvoir donner des opportunités à tout le monde. L’heure de chacun viendra », conclut-il.

