OM : 7 retours ? Mais une tuile pour Gattuso ?

C’est la dernière ligne droite du mercato hivernal qui ferme ce soir. Mais pour Gennaro Gattuso ce qui compte c’est le déplacement de dimanche à Lyon et l’état de son effectif. Le coach italien va disposer d’un choix plus large même si un joueur devrait encore manquer à l’appel…

La CAN est terminé pour la grande majorité des internationaux de l’OM. Seul Chancel Mbemba est encore concerné par les quarts de finale. Du coup, la recrue camerounaise Faris Moumbagna sera disponible, tout comme les Sénégalais Ndiaye et Sarr, Gueye étant légèrement touché au mollet. L’on peut aussi rajouter les retours d’Ounahi et Harit qui sont attendus ce soir et qui devraient donc reprendre l’entrainement demain. Gattuso récupère aussi Samuel Gigot qui était suspendu et pourrait aussi compter sur Amir Murillo qui était annoncé de retour de blessure. Par contre, selon l’Equipe Geoffrey Kondogbia est très incertain pour le déplacement à Lyon. Une nouvelle fois, le milieu de terrain souffre d’une gène musculaire…

L’Olympique de Marseille avait concédé un match nul (2-2) face à Monaco ce samedi soir à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1. Le milieu de terrain de l’OM Geoffrey Kondogbia s’est exprimé au micro de Canal + au terme de la rencontre :

« On parle de contre performance car on n’a pas pris les trois points c’est comme ça dans le foot. Mais si on regarde le match on a mis les éléments mais si c’est vrai qu’on a joué à 11 contre 10 puis 9. On a maîtrisé notre sujet, on a eu des occasions très franches, ce n’est pas rentré, ça fait partie du football donc il faut continuer de travailler et il faut croire en nous. Ce qui est le plus dur dans le football c’est le dernier geste, parfois cela ne rentre pas c’est dur à encaisser de ne pas gagner au vélodrome surtout un match que l’on a maîtrisé, » a déclaré le milieu de terrain marseillais.