OM- AEK : Le groupe marseillais avec 3 absents !

L’OM reçoit l’AEK au stade Vélodrome pour ce troisièmes match d’Europa League. Le groupe retenu par Gennaro Gattuso est amputé de plusieurs éléments…

Après une défaite à Nice, l’OM va devoir vite se relancer et s’imposer. Pour cette rencontre face à l’AEK, Pape Gueye est toujours suspendu, Pau Lopez et Joaquin Correa sont forfaits ! Finalement Gigot est dans le groupe alors que Mughe est forfait !

Gardiens ; Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Clauss, Murillo, Mbemba, Meïté, Balerdi, Lodi, Soglo, Gigot

Milieux : Rongier, Veretout, Kondogbia, Ounahi, Nadir, Harit

Attaquants : Ndiaye, Sarr, Aubameyang, Vitinha

📝 𝙇𝙚 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 retenu par le coach 𝐆𝐚𝐭𝐭𝐮𝐬𝐨 pour la réception de l’AEK Athènes ! 🏠 #OMAEK pic.twitter.com/vkjfa2FVn4 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 26, 2023

⚔️ 𝗝𝗢𝗨𝗥 𝗗’𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗘 : 𝗔𝗖𝗧𝗘 𝐈𝐈𝐈 ⚡️

Nos 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 reçoivent l’AEK Athènes aujourd’hui à 𝟭𝟴𝗵𝟰𝟱 à l’@orangevelodrome 🏠 #OMAEK pic.twitter.com/YxP6QPhoZ3 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 26, 2023

En conférence de presse ce mercredi avant la rencontre entre l’OM et l’AEK Athènes, Gennaro Gattuso a évoqué les petits détails qui peuvent faire la différence. Il estime que ses joueurs doivent être prêts pour ça !

Gattuso a insisté sur les détails et le fait de ne pas évoquer la malchance. « On va se concentrer sur le match de demain et on pensera ensuite à la suite. Il faut qu’on fasse un grand match. Je pense qu’on est sur la bonne voie. Il nous manque des détails: être prêt avant de rentrer, parler et s’entraider sur le terrain. Il faut vraiment travailler là-dessus, que les joueurs soient toujours à 1000 à l’heure. Si on continue sur cette voie, on pourra obtenir des résultats. C’est une équipe vivante, qui n’aime pas perdre. Mais il faut améliorer ces détails, si on ne le fait pas, nous resterons des médiocres, ce n’est pas l’objectif. Il faudra être attentif aux coups de pieds arrêtés et à leur faculté à attaquer la profondeur. On doit améliorer les détails. Je ne veux pas entendre des phrases sur la malchance ou de la poisse. Sinon ça devient un alibi sans fin. On doit s’améliorer d’un point de vue tactique et technique. Je dois voir avec tous les joueurs pour voir s’ils ont tous bien mis leur maillot. C’est de ma faute. »