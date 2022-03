OM : Avant on entendait des joueurs dire : « Moi si je joue pas 8 et demi, je ne suis pas un bon joueur de foot ».

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille cette semaine sur le plateau de Football Club de Marseille avec l’ancien joueur de l’OM Jean Charles de Bono et l’artiste peintre marseillais Franck Conte. Un extrait consacré à Jorge Sampaoli.

Dans le dernier numéro de notre émission Débat Foot Marseille, l’artiste peintre marseillais auteur des des portraits de joueurs dans les rues de Marseille, Franck Conte, a donné son sentiment sur la méthode Sampaoli.

A lire aussi : Mercato OM : Longoria explique la construction de son effectif…

« Sampaoli ce qu’il inculque à ses joueurs c’est que les poste où ils jouent ne change pas grand chose dans le fond. Ils doivent être capable de jouer sur tout le terrain. Gerson, il le met latéral gauche et bien Gerson fait un p… de match en tant que latéral gauche parce que mentalement les joueurs sont prêts à jouer n’importe ou s’il le faut. Ça a aussi marché avec Rongier et d’ailleurs, je voulais vraiment le féliciter car comme Kamara, Gerson ou Payet, quand il a le ballon tu sens une vraie assurance. C’est vraiment un joueur qui est niveau Olympique de Marseille maintenant. Ça a pris un peu de temps mais c’est devenu un vrai bon joueur de football. (…) Avant on entendait des joueurs dire : « Oui mais c’est pas mon poste, mois si je joue pas 8 et demi alors je suis pas un bon joueur de foot ». Du coup tu avais des mec qui rallait comme Payet qui ne voulait pas jouer sur un côté. Sampaoli lui il te dit : »Non les gars vous êtes sur le terrain vous jouez là où vous jouez et de toute façon c’est du football… » » Franck Conte – Source Football Club de Marseille (21/02/2022)