OM : Carboni a hâte de découvrir le Vélodrome !

Valentin Carboni est arrivé à Marseille. La nouvelle recrue du club phocéen s’est exprimée sur ses motivations et ses impressions. Le nouveau numéro 7 de l’OM est prêt à jouer son premier match en bleu et blanc.

C’est au pied de la basilique Notre-Dame de la Garde, que Valentin Carboni s’est confié sur sa venue à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain au jeu dynamique portera fièrement le maillot de l’OM aux côtés de son compatriote, Leonardo Balerdi.

Carboni : « C’est une très belle ville »

Valentin Carboni a déclaré sa flamme à Marseille, en vantant la beauté de la ville. « C’est une ville qui ressemble beaucoup à Buenos Aires, d’où je viens », confie l’Argentin. « Je trouve que c’est une très belle ville, avec des personnes qui vivent le football avec beaucoup de passion et d’enthousiasme. Je suis heureux d’être ici. C’est vraiment un endroit incroyable. Nous avons eu la chance de pouvoir monter au sommet et voir la ville d’en haut, avec la Bonne Mère qui veille, comme on le dit, sur tous les Marseillais. C’est très beau et il y a une vue imprenable. »

Carboni : « J’ai pris le chiffre 7 »

Valentin Carboni a pris une décision ayant une signification particulière concernant le flocage de son maillot. « J’avais 3 ou 4 numéros au choix. J’ai pris le chiffre 7, qui correspond à l’anniversaire de ma mère. C’est donc pour elle que je l’ai choisi. »

L’international argentin a aussi été encouragé par Valentin Carboni. « Évidemment que sa présence m’a aidé à prendre la décision de venir ici. » avoue le milieu de terrain. « Il m’a dit que les gens sont très passionnés, ils vivent le football comme en Argentine. Il m’a également parlé du fait que l’OM est un très grand club avec beaucoup d’histoire. »

Carboni a également abordé son excitation à propos de ses futurs matchs en tant qu’olympien. « J’ai évidemment hâte d’aller au stade (Vélodrome) et de jouer dedans. Déjà depuis l’extérieur il est incroyable. De ce que j’ai pu voir il y a 60 000, 65 000 chaque match, donc forcément ça doit être extraordinaire. »`

