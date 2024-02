La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille vit une période difficile. Actuellement 8es de Ligue 1, les Olympiens restent sur quatre matchs sans victoire en championnat. Invités dans notre émission Débat Foot Marseille, le journaliste Jérémy Attali et le Youtubeur Christophe Maussin sont revenus sur l’impact de Gennaro Gattuso depuis son arrivée fin septembre.

Gattuso peut apporter un esprit un peu équipe

🗣️@CMFootball_ : « On ne voit rien dans le jeu de 🇮🇹#Gattuso« Le coach doit-il également se remettre en question sur les récents résultats de l’#OM?

« Là par contre je pense que où Gattuso peut apporter quelque chose, c’est au niveau mental, a indiqué Attali. Effectivement, il peut amener de la solidarité dans l’équipe, il peut emmener l’envie de se dépasser. Il ne fera pas des joueurs qui ne sont jamais des leaders, mais il peut apporter un esprit un peu équipe », a ajouté le journaliste.

« Il y a eu cette série de six/sept victoires juste avant Noël où il se passait quelque chose. Il a changé de système tactique, on a commencé à gagner, on commençait à marquer plus de buts. Il y avait un début de quelque chose, a affirmé Christophe Maussin. Après, il y a ce match face à Strasbourg, ou tu concèdes l’égalisation à la dernière minute et contre Monaco, c’est quand même dur par rapport à la fin de rencontre, c’est surtout qu’on voit rien dans le jeu », a conclu le Youtubeur.

« Il y a aussi un problème de qualité de joueurs. Combien de matchs où l’on a vu une qualité technique catastrophique, très peu d’action. On ne peut pas tout mettre dans le sac du caractère », a confié le présentateur de l’émission Benjamin Courmes.

