OM : cet ancien bordelais ne voit pas les Marseillais champions de France !

L’arrivée de Roberto De Zerbi a fait du bien à l’Olympique de Marseille. Alors que beaucoup considèrent le club des Bouches-du-Rhône comme celui capable de battre l’équipe francilienne cette année, Rio Mavuba n’est pas de cet avis. Il espère néanmoins assister à une belle rivalité.

L’Olympique de Marseille est dans la course ! Après leur victoire victoire face à l’OGC Nice (2-0) au stade Vélodrome, les hommes de Roberto De Zerbi, conservent leur deuxième place de Ligue 1. Ils talonnent le Paris Saint-Germain et sont candidats pour le titre.

L’OM : un sérieux candidat

Après une fin de saison 2023/2024 décevante, l’Olympique de Marseille reprend du poil de la bête. Pour rappel, l’OM avait terminé à la huitième place de Ligue 1. Les olympiens n’ont donc pas eu l’opportunité de jouer les grandes compétitions européennes. Pendant le mercato estival, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont fait venir Roberto De Zerbi à Marseille. Après un mercato fructueux et un « changement radical » imposé par l’ancien coach de Brighton, le club phocéen s’est métamorphosé. Depuis la reprise de la Ligue 1, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas perdu une seule fois. Ils sont sortis victorieux de leurs matchs face à Brest, Toulouse et Nice et ont fait match nul contre Reims. Ils affronteront l’Olympique Lyonnais dimanche prochain et le Paris Saint-Germain fin octobre.

« Je ne pense pas que l’OM puisse remporter le titre cette saison »

Rio Mavuba ne voit pas l’OM champion de France https://t.co/pBqRpeGDET — Foot Mercato (@footmercato) September 16, 2024

Rio Mavuba s’est exprimé sur l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi et a fait preuve de scepticisme quant à leurs chances de remporter le championnat. « Je ne pense pas que l’Olympique de Marseille puisse remporter le titre cette saison », estime l’ancien capitaine du LOSC. « Parce qu’il me semble que Paris aura pas mal de temps d’avance en championnat. Même j’espère que l’OM va les titiller le plus longtemps possible », ajoute-t-il.

À lire aussi : Mercato OM : Rabiot arrive, même Domenech est positif !

À lire aussi : Mercato OM : Djellit lâche « c’est un énorme coup, c’est exceptionnel »