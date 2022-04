OM : Courbis charge Sampaoli sur le cas Harit

Rolland Courbis estime que Jorge Sampaoli a mal utilisé Amine Harit depuis le début de la saison. Pour l’ancien coach de l’OM, l’international marocain aurait mérité de jouer plus.

C’est l’une des satisfactions de cette fin de saison. Amine Harit monte en puissance match après match. Prêté cette saison sans option d’achat par Schalke 04, l’international marocain a peu joué en début de saison. Dernièrement, on s’aperçoit que Jorge Sampaoli lui accorde de plus en plus de temps de jeu.

De son côté, Amine Harit donne son maximum pour rendre la confiance que le technicien argentin lui accorde. En effet, il s’est même montré décisif à de nombreuses reprises récemment. Buteur et passeur décisif face à Brest, de nouveau buteur face à Saint-Étienne puis de nouveau passeur décisif face à Montpellier. À tel point que ses récentes performances penche en sa faveur puisque Pablo Longoria souhaiterait désormais conserver le Marocain à l’issue de son prêt.

Harit est un joueur extrêmement talentueux, il pourrait être un bon joker – Rolland Courbis

Sur RMC Sport, Rolland Courbis a donné son avis sur le cas Amine Harit. L’ancien coach de l’OM estime que Jorge Sampaoli a mal utilisé Amine Harit tout au long de la saison. Il considère que le Marocain aurait pu avoir un rôle plus important à jouer dans la saison des Olympiens :

« C’est l’un des problèmes que l’on analysera au soir de la 38e journée du côté de l’OM : cet Amine Harit, que tout le monde est content de voir en ce moment sur un terrain de football, il n’était pas blessé lors des six premiers mois. Il était tout simplement absent. Et le voir là, je me dis finalement, peut-être qu’il s’est préparé durant tout ce temps. Toujours est-il que c’est un joueur extrêmement talentueux, c’est un joueur intéressant, il pourrait être un bon joker. Mais je trouve cela vraiment dommage qu’il ait été autant absent, surtout que lorsqu’on le voit, cela laisse énormément de regrets. » Rolland Courbis – Source : RMC Sport

Harit est une arme dont on ne doit pas se passer – Thierry Audibert

Interrogé sur les performances d’Amine Harit lors des derniers matchs, Thierry Audibert un habitué de Football Club de Marseille n’a pas tari d’éloges vis à vis du milieu offensif marocain de l’OM.