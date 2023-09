OM : Di Meco lance un appel à McCourt !

Dans l’émission le Moscato show, l’ancien joueur de l’OM, Eric Di Meco, a évoqué la crise qui a éclaté à l’OM entre les groupes de supporters et les dirigeants de l’OM cette semaine.

L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille demande ainsi au propriétaire du club olympien Frank McCourt de venir à Marseille pour intervenir en personne afin d’apaiser les tensions et tenter une réconciliation au moins jusqu’à la fin de la saison.

A lire aussi : OM : La mise au point de McCourt !

« Il faut que Longoria reste à l’OM, au moins pour finir la saison proprement. Il faut que McCourt vienne rapidement à Marseille. Diriger un club comme l’OM depuis les Etats-Unis, c’était voué à l’échec, ce n’est pas possible. Ce club n’est pas comme les autres, » explique t-il avant d’évoque la gestion des supporters marseillais. « Tu ne vires pas tes supporters du stade, ce sont tes clients. Tu dois composer avec ça. Les clubs de supporters ne sont pas que des supporters, ils sont impliqués socialement, politiquement. Il faut que l’actionnaire viennent rapidement et qu’il y ait un gentleman agreement pour finir la saison proprement. Les discussions doivent reprendre avec les supporters. Les supporters sont impliqués dans la ville de Marseille, tout le monde s’est gargarisé lorsque les winners et les autres groupes ont célébré les 30 ans de la coupe d’Europe dans Marseille. Tu ne peux pas les dégager. Il y a moyen discuter entre les deux parties et s’il ne sont pas réconciliable au moins finir la saison proprement, »

A lire aussi : Vente OM : Molina lâche une nouvelle grosse info !