OM : « Dieng a des capacités physique impressionnantes ! Et ça a été vérifié ! « 

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille hier avec le vice président de l’Association OM, Robert Nazaretian. Ce dernier évoque les qualités du jeune attaquant de l’Olympique de Marseille Bamba Dieng.

Robert Nazaretian était notre invité hier dans l’émission Débat Foot Marseille . Le vice président de l’Association OM, a notamment évoqué les qualités du jeune attaquant de l’Olympique de Marseille Bamba Dieng qu’il compare à un certain Djibril Cissé.

A lire aussi : OM : Bamba Dieng, validé par un vainqueur de la Ligue des Champions !

« Il flambe avec les pros, tous le monde l’aime, et en plus c’est un garçon adorable. Il a des capacités physique exceptionnelles. Et ça a été vérifié ! Sa détente, sa frappe de balle, on a fait des test, c’est vraiment impressionnant ! C’est un peu un Djibril Cissé, il a le même jeu que lui » Robert Nazaretian – Source Football Club de Marseille

A lire aussi : OM : Sampaoli ravi des qualités de Dieng, mais pointe un gros axe important de progression !

Ces joueurs là n’annoncent pas ce genre de choses comme ça si le joueur n’est pas bon

« J’en parle souvent, mais je pense que Dieng est vraiment le joueur d’avenir pour l’OM. Ce qui m’impressionne c’est aussi sa puissance de démarrage, sa vitesse de sprint et sa frappe de balle. Et puis il y a quand de grands joueurs comme Sadio Mané, Niang, Édouard Mendy qui ont dit récemment « croyez nous ce sera un très grand joueur » . Ces joueurs là n’annoncent pas ce genre de choses comme ça si le joueur n’est pas bon… Ils ne disent pas ça pour faire plaisir aux gens… Il vient d’arriver en sélection et il s’impose déjà la pas, c’est pas rien » Jean Charles de Bono – Source Football Club de Marseille

Avec lui en sélection le portier de Chelsea Edouard Mendy avait récemment publié une vidéo sur son compte Instagram où l’on voit Bamba Dieng en fond. Le vainqueur de la Ligue des Champions avec les Blues le surnomme d’ailleurs « le jeune crack marseillais ! »…

A LIRE AUSSI : OM – Bleus : Domenech détruit Guendouzi après sa sortie sur le Parc des Princes

“The young Marseille crack” 🔥@ChelseaFC’s Edouard Mendy knows all about our Bamba ⚪️🇸🇳🔵 (credit: edou_mendy // IG) pic.twitter.com/3sE1CD7w8s — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) November 13, 2021

Son nouveau coéquipier en sélection Sadio Mané, n’avait pas hésité lui aussi a louer les qualités du jeune olympien : « Il a tout l’avenir devant lui. Je pense qu’il peut devenir l’un des meilleurs attaquant pas seulement en Afrique mais du monde. Avec les qualités qu’il a et s’il bosse encore plus, il pourrait y arriver. En tout cas, nous sommes là pour l’aider »