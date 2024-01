OM – Garcia: « On a fait une bonne performance dans l’ensemble »

L’Olympique de Marseille a concédé le nul ce samedi face à Monaco (2-2) lors de la 19e journée de Ligue 1. Les Olympiens sont revenus deux fois au score, en supériorité numérique dès la 11e minute à la suite de l’expulsion de Guillermo Maripán, puis celle de Denis Zakaria à la 86e. Au micro de Canal +, Ulisses Garcia a exprimé quelques regrets, notamment en fin de match.

L’OM a été accroché par l’AS Monaco (2-2) ce samedi lors de la 19e journée de Ligue 1. Malgré l’ouverture du score dès la 7e minute de Wissam Ben Yedder (0-1), le club phocéen n’a abdiqué et a profité de l’expulsion de Maripan pour revenir dans la partie à la 38e par l’intermédiaire de Pierre-Emerick Aubameyang (1-1). Menés à la pause après la réalisation de Maghnes Akliouche (1-2, 45e+4), les Marseillais ont trouvé les ressources nécessaires pour égaliser sur une frappe sublime de Balerdi, malgré quelques regrets en fin de partie à en croire les propos d’Ulisses Garcia au micro de Canal +.

« On est mal entré dans le match mais on a été très bon sur la fin »

« On est mal entré dans le match mais on a été très bon sur la fin. On a vraiment tout donné et dans l’ensemble, on a fait une bonne performance, a souligné Garcia. Il nous a manqué un peu d’efficacité sur la dernière action. Compliment à Monaco qui est une belle équipe. Ils partent en contre à deux reprises et ils marquent. Félicitations à eux. Dans ce stade, on voulait prendre les trois points, malheureusement on a pas réussi donc on va continuer à travailler », a ajouté le latéral gauche de l’OM.

