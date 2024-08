OM : Grosse décision prise pour Harit?

Selon La Provence, l’OM aimerait garder un effectif d’environ 18 joueurs avec des jeunes en complément. (Enzo Sternal, Yanis Sellami, Gaël Lafont ou encore Keyliane Abdallah). Il serait donc contre-productif de garder Amine Harit sur le banc avec son niveau de salaire actuel.

Après une large victoire contre le Stade Brestois samedi dernier (1-5), L’Olympique de Marseille est concentré sur le futur. Le club phocéen souhaite garder un effectif avec une moyenne d’âge basse, pour assurer l’avenir de l’équipe. Du haut de ses 27 ans, Amine Harit est placé sur la liste des transferts.

De Zerbi : « Un OM pour le futur »

Selon les informations de La Provence, l’OM souhaite conserver un effectif de 17 ou 18 joueurs. Les dirigeants aimeraient également garder de jeunes joueurs en complément : Enzo Sternal, Yanis Sellami, Gaël Lafont ou encore Keyliane Abdallah. « On essaye de construire un OM pour le futur. J’aimerais rester longtemps ici », a déclaré Roberto De Zerbi, en conférence de presse, vendredi dernier.

Harit poussé vers la sortie

La semaine dernière, Amine Harit a rejoint Jordan Veretout, Chancel Mbemba et Samuel Gigot sur la liste des futurs départs de l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain n’a pas réussi à se faire une place dans l’effectif imaginé par De Zerbi. L’ancien joueur du FC Nantes n’a pas brillé la saison dernière (1 but en 28 matchs), et la seule place qui lui est réservée est sur le banc marseillais. Le club souhaite donc se débarrasser de lui au plus vite car, selon La Provence, il serait contre-productif de le garder sur le banc avec son salaire actuel (aux alentours des 3 millions d’euros). Harit n’a pas contesté la décision du coach italien. Il est prêt à partir dans un club où son temps de jeu sera plus élevé.

