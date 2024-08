Pierre Émile Højbjerg a exprimé sa déception au micro de DAZN, après le match nul de l’OM contre le Stade de Reims (2-2). Il partage son amertume mais garde espoir pour la suite du championnat.

L’Olympique de Marseille a perdu sa première place du classement de Ligue 1. L’équipe des Bouches-du-Rhône occupe maintenant le cinquième rang, après son match nul face à Reims (2-2). Les joueurs sont très déçu par ce résultat, notamment Pierre-Émile Højbjerg.

Un match nul vécu comme une défaite

Malgré 66 % de possession et 52 % de tirs cadrés (23 % pour Reims), l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à prendre le dessus sur le Stade de Reims, hier soir. Les joueurs ont exprimé leur déception par rapport au résultat de leur premier match à domicile de la saison 2024/2025.

Højbjerg s’exprime sur cette rencontre

Pierre-Émile Højbjerg a donné son ressenti après le match nul de ce dimanche. « C’est vrai qu’après le match, seulement un point, c’est compliqué d’être content », partage le numéro 23 de l’Olympique de Marseille, au micro de DAZN. « Il y a eu des choses maîtrisées. C’est difficile à accepter d’avoir un seul point. C’est la vérité aussi. Je ne suis pas ici pour faire un rôle qui n’est pas naturel. Je suis ici pour apporter en tant que joueur et homme, pour aider les joueurs et les caractères. Chaque joueur doit donner ce qu’il peut. Seulement un point, c’est difficile d’être content. Il y a une part du jeu qu’on a très bien maîtrisée, mais avec les occasions qu’on a eu, c’est difficile à accepter de ne prendre qu’un point. Le coach essaie de mettre les joueurs dans les positions où ils sont le mieux. Tous les jours on apprend. On est chanceux, en tant que joueurs, d’évoluer dans cette atmosphère. Je sais qu’il y a une pression énorme et c’est important de l’assumer. »

