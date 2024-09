OM : « Il faut être patient », Gomis annonce du lourd pour Wahi !

GoBafétimbi Gomis (ex-OM) s’est exprimé sur les premiers matchs de Elye Wahi avec l’Olympique de Marseille, hier, sur le plateau du Stephen Brunch. Il a parlé des joueurs qui ont également connu des débuts compliqués et de ses conditions de jeu au sein du club phocéen.

Elye Wahi a connu un début de saison difficile avec l’Olympique de Marseille. Après s’être fait sifflé face à Reims, seul match non remporté par les hommes de Roberto De Zerbi, le natif de Courcouronnes (Essonne) parviendra-t-il a remonter dans l’estime des supporters marseillais ? Bafétimbi Gomis est confiant.

« Il faut être patient »

🎙 « Il est encore jeune. Gignac était loin de ses standards la première année. Il faut être patient, il va former une belle paire avec Maupay »@BafGomis, ex-attaquant de l’OM et l’OL, est persuadé de la réussite d’Elye Wahi à Marseille mais demande du temps. pic.twitter.com/Y4aIQR5tkE — RMC Sport (@RMCsport) September 22, 2024

Bafétimbi Gomis a donné son avis sur les débuts de Elye Wahi avec l’Olympique de Marseille. « Il est encore jeune », rappelle l’attaquant du Kawasaki Frontale sur RMC Sport. « André-Pierre Gignac était loin de ses standards la première année. C’était pareil pour Pierre-Emerick Aubameyang : ses débuts ont été difficiles mais il est parti en héros. Il faut donc être patient, même si le temps n’est pas forcément donné à l’Olympique de Marseille », ajoute-t-il.

« Je pense qu’il va vite marquer son premier but »

L’ancien olympien a poursuivi en parlant des conditions qui, selon lui, favoriseront la réussite de Elye Wahi à l’OM. « Je sais qu’il est encadré par un bon entraîneur et de bons dirigeants, qui lui font confiance et qui n’ont pas eu peur d’investir sur lui », explique Bafétimbi Gomis. « C’est un joueur qui termine son développement. Après Montpellier il est allé à Lens, où il a joué les soirées européennes, et maintenant il est dans l’un des plus grands clubs français […] Je pense qu’il va vite marquer son premier but et qu’il va former une belle paire avec Neal Maupay. »

