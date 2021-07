OM: Jacques Cardoze annonce une bonne nouvelle pour les supporters

Ce jeudi, c’était le retour des supporters de l’OM dans un stade, pour l’opposition face au Servette de Genève (3-1), à Fos-sur-Mer. Une bouffée d’oxygène pour ces passionnés privés de leurs passions depuis mars 2020. A cette occasion, Jacques Cardoze, directeur de la communication a donné une bonne nouvelle aux fans olympiens…

Le 31 juillet prochain, l’OM accueille le tenant du titre de l’Europa League, Villareal, au Stade Vélodrome. Au micro de BFM Marseille, Jacques Cardoze a confirmé que 30 000 supporters pourront assister à cette rencontre amicale.

On a eu l’autorisation de la région– Cardoze

« Sous sommes les premiers à faire face à ce pass sanitaire. On échangera nos informations avec les autres clubs français. Ce retour au stade des supporters est important pour nous, mais aussi pour les autres clubs français, et pour l’avenir de la Ligue 1. On aura le rendez-vous contre Villareal le 31 juillet prochain, je peux vous annoncer qu’on a eu l’autorisation de la préfecture de région pour accueillir 30 000 personnes. On échangera notre expérience à l’égard des autres écuries de Ligue 1 » Jacques Cardoze— Source: BFM (15/07/21)

L’OM a eu le « feu vert » de la préfecture pour accueillir « un maximum de 30.000 personnes » pour le match face à Villarreal, annonce Jacques Cardoze, directeur de la communication du club pic.twitter.com/jgctYdDkxO — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) July 15, 2021

l faudra avoir un pass sanitaire quand on entre dans un stade– Roxana Maracineanu

« Aujourd’hui il n’y a pas de limitation dans les stades, on revient à une jauge normale. Mais il faudra avoir un pass sanitaire quand on entre dans un stade, c’est la condition pour revenir à la normale, d’inciter à la vaccination au maximum et rendre obligatoire un test PCR et la vaccination. Pour avoir des stades pleins en Ligue 1 comme d’autres compétitions, il faudra passer par la case pass sanitaire, se faire vacciner en priorité ou avoir un test PCR si on est dans l’impossibilité de se faire vacciner » Roxana Maracineanu (13/07/21)