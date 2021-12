OM : Kamara et Milik sur le départ ? L’avenir de Lopez bientôt scellé… Les 3 infos mercato du 24 décembre 2021

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme de ce vendredi : Kamara et Milik sur le départ ? Pau Lopez définitivement à l’OM ?

Mercato OM : Kamara « invité à aller voir ailleurs » ?

Le mercato hivernal ouvre officiellement le 1er janvier mais il commence à y avoir du mouvement en interne. En effet, Jorge Sampaoli a annoncé en conférence de presse en début de semaine qu’il espérait 2 à 3 renforts pour la suite de la saison. De ce fait, Pablo Longoria commence à s’activer en interne pour répondre aux exigences de son entraîneur.

Toutefois, ce ne sera pas si simple pour le président olympien qui est dans l’obligation de soulager les finances du club et de vendre certains de ses éléments afin de réinvestir par la suite. Une tâche peu évidente sachant qu’il y a habituellement moins de mouvement lors du mercato hivernal. Parmi les joueurs susceptibles de partir, Duje Ćaleta-Car mais surtout Boubacar Kamara, dont la situation contractuelle agace en interne.

Kamara plus proche d’un départ ?

Le match face à Reims était-il le dernier sous la tunique olympienne pour Boubacar Kamara ? La question a en tout cas le mérite d’être posée. En effet, le milieu de terrain est en fin de contrat à l’issue de la saison et sera libre de s’engager où il le souhaite à partir du 1er janvier.

Pour éviter de perdre son joueur gratuitement cet été, La Provence croit savoir que Boubacar Kamara « pourrait être invité à aller voir ailleurs » dès cet hiver. Déjà poussé vers la sortie en toute fin de mercato l’été dernier, Pablo Longoria refuserait de voir le minot partir libre. Plusieurs écuries européennes suivent son profil avec attention dont Manchester United qui serait intéressé pour le récupérer au prochain mercato.

Si Kamara part, on cherchera des alternatives pour le remplacer – Jorge Sampaoli

De son côté, Jorge Sampaoli se préparerait à toutes les hypothèses dont celle d’un départ dès cet hiver. Le technicien argentin a même révélé en conférence de presse qu’il cherchait des alternatives pour pallier un éventuel départ.

« Boubacar Kamara, c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)

Mercato OM : Un départ de Milik envisagé ?

L’Olympique de Marseille joue-t-il mieux sans Arkadiusz Milik ? L’animation offensive du club marseillais en début de saison, lorsque l’attaquant polonais soignait sa blessure au genou, était de toute évidence plus séduisante. Il semble toutefois difficile de se priver d’un buteur de cet envergure à l’Olympique de Marseille.

Dans les colonnes du journal l’Equipe on apprend ainsi que Jorge Sampaoli lui-même se pose la question ?

Le coach argentin aurait même expliqué à Milik que « l’équipe était mieux couverte quand il n’était pas sur le terrain, et qu’il lui manquait des réflexes tactiques après son début de saison perturbé par sa blessure ».

Soit, mais cette situation peut-elle perdurer dans les mois à venir ? Cette situation peut-elle l’inciter à se poser des questions sur son avenir à l’OM ? Ces questions vont rapidement se poser avec l’ouverture du mercato.

D’après les informations du journal l’Equipe, le président de l’OM,Pablo Longoria se serait entretenu avec son agent pour lui dire qu’il voulait le conserver. Reste à savoir si la situation financière du club olympien le permettra… Le quotidien sportif indique ainsi. qu’en cas d’offre importante la porte pourrait aussi s’ouvrir pour Milik…

On rappelle que ce dernier est prêté à l’OM jusqu’en juin avec option d’achat obligatoire fixée à 10 M€.

Ce Milik en forme, beaucoup d’équipes aimeraient l’avoir – Rolland Courbis

Dans « After Marseille », Rolland Courbis et Florent Germain ont tenu à mettre l’accent sur l’apport du Polonais dans l’effectif de l’OM.

« Ce n’est pas de sa faute si dans le tirage au sort on lui a donné une N3 pour poursuivre sa rééducation. On ne peut pas dire que l’OM est meilleur sans Milik. Si on dit « l’OM est meilleur sans Milik à 50% », oui d’accord. Un Milik à 90%, il n’y en a pas beaucoup des attaquants comme ça. Il retrouve petit à petit la forme, j’espère qu’il ne rechutera pas. Il y a toute une collection de blessures qui font peur ces dernières années. Ce Milik en forme, beaucoup d’équipes aimeraient l’avoir. » Rolland Courbis – Source : After Marseille (20/12/2021)

Mercato OM : L’avenir Pau López bientôt définitivement scellé ?

Prêté cet été avec option d’achat par la Roma, Pau López s’est imposé comme un titulaire indiscutable. S’il a été initialement récupéré par les dirigeants olympiens pour concurrencer Steve Mandanda, le portier espagnol ne cesse de gagner en confiance match après match.

Alors qu’il était titulaire indiscutable dans les cages olympiennes depuis de nombreuses saisons, la pilule aurait aujourd’hui du mal à passer du côté de Steve Mandanda, qui aurait demandé à rencontrer Jorge Sampaoli pour faire un point sur sa situation.

Mais Pau López fait le travail et il est désormais difficile pour le technicien argentin de s’en passer. En effet, le portier espagnol a été aligné à 19 reprises cette saison toutes compétitions confondues et a enregistré pas moins de 10 clean sheets. De plus, il permet également à l’OM d’être la meilleur défense du championnat de France après avoir encaissé 15 buts. De quoi satisfaire pleinement les dirigeants olympiens.

Pau López bientôt olympien définitivement ?

Match après match, Pau López se rapproche définitivement de l’Olympique de Marseille. En effet, Pablo Longoria avait négocié avec la Roma une option d’achat de 15 millions d’euros levée automatiquement dès que le portier espagnol aura endossé la tunique olympienne à 20 reprises. C’est désormais bientôt chose faite et l’OM pourra vraisemblablement compter Pau López dans ses rangs lors des prochaines saisons.

À en croire les informations révélées par FCInternews, le représentant de Pau López aurait même pris la décision de se rendre à Marseille pour rencontrer les dirigeants. L’objectif de ce rendez-vous est de discuter du statut qu’aura Pau López une fois son option d’achat levée par le club phocéen. Il n’y a aucun doute sur le fait que le portier espagnol devrait logiquement être le numéro 1 aux yeux de Jorge Sampaoli. Reste à savoir ce qu’il ressortira de cette réunion.

Plus personne n’a peur de lui faire des passes– Filhol

Dans notre Débat Foot Marseille diffusé le 31 octobre dernier, notre journaliste Nicolas Filhol avait tenu à mettre en avant les bonnes performances de Pau López.

« On a interrogé des gens qui ont vu jouer Pau Lopez en Italie. Effectivement, Pau Lopez était surtout pas bien depuis une grosse défaite face à la Lazio, et il avait inquiété énormément les supporters de l’AS Roma. Après ça ne veut pas dire qu’il allait être nul à Marseille, chaque club à son histoire avec un joueur. Effectivement, je trouve que sur les premiers matchs, il n’était pas hyper rassurant dans son jeu au pied. Aujourd’hui non seulement il est titulaire indiscutable, il fait des arrêts décisifs, et en plus je trouve qu’il s’est affirmé dans cette équipe. Plus personne n’a peur de lui faire des passes, ça a pris un peu de temps, Sampaoli lui en a laissé, donc bravo Sampaoli. » Nicolas Filhol— Source: FCM (31/10/21)