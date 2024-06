OM : la nouvelle date de la reprise est connue !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’effectif marseillais n’attendait plus que son nouveau coach pour se remettre au travail. Maintenant que De Zerbi a atterri à Marseille avec son staff, la pré saison va pouvoir commencer. Incertaine, jusque-là, la date de reprise de l’entraînement est enfin connue alors que de nombreux chamboulements vont avoir lieu dans la cellule médicale.

Roberto De Zerbi est enfin arrivé à Marseille, avec ses adjoints. Une nouvelle que tous les supporters de l’OM attendaient et qui va permettre au club de se remettre au travail et commencer à préparer sa pré saison. Une pré saison qui devait démarrer le 1er juillet avec la reprise de l’entraînement collectif, mais qui avait été repoussée pour attendre l’arrivée du nouvel entraîneur.

Une reprise légèrement décalée

Prévue pour le 1er juillet, De Zerbi et son staff ont décalé la date au 4 juillet. Selon l’Équipe, la reprise se fera par des tests physiques et médicaux et les joueurs ne retrouveront le terrain que le 8 juillet. Un bon moyen de tester les joueurs et voir qui est déjà au niveau physique, et qui va devoir se remettre au travail. L’effectif risque cependant d’encore beaucoup bouger entre les futurs arrivées et les futurs départs.

Des changements au sein de la cellule médicale ?

Si l’arrivée de De Zerbi avec son staff de 7 personnes marque un changement dans la gestion du club, d’autres bouleversements vont avoir lieu, notamment du côté médical. La grande majorité des kinés et physios du club ont appris qu’ils ne seraient pas reconduits la saison prochaine. Un changement qui s’effectue alors qu’un directeur de la performance va être mis en place afin de monter une cellule, dont l’OM ne disposait pas, à l’inverse d’autres clubs de Ligue 1 comme Lens ou Nice. De quoi annoncer une mini révolution au sein de l’OM.