OM : La nouvelle déclaration à l’emporte-pièce de Moscato sur Sampaoli

Vincent Moscato ne fait pas dans la demi-mesure et quand il s’exprime sur le football ce n’est pas en fin connaisseur. L’ancien rugbyman n’hésite pas pour autant à tailler le coach de l’OM Jorge Sampaoli…

Sur RMC, Vincent Moscato a taillé Jorge Sampaoli car le coach argentin de l’OM a affiché son envie de remporter la Conférence League. Lunaire…

Sampaoli, il nage comme un poisson dans l’eau, mais ce n’est pas un cerveau — Moscato

« Les enthousiasmes artificiels me fatiguent. Tu n’es pas obligé de t’enthousiasmer pour tout. Tu as la Ligue des champions et l’Europa League et puis c’est tout. La Conférence League ce n’est pas un titre ça oh. Ce n’est pas un titre ça. A choisir, je prends la Coupe de France et pas la C4. Sampaoli, il nage comme un poisson dans l’eau, mais ce n’est pas un cerveau. Il convient aux supporters. Il vaut mieux jouer la Coupe de France. La C4, c’est une coupe de pompes, voilà. » Vincent Moscato – Source: RMC (15/12/2021)

🗣💬 « La Conference League c’est pas un titre ça oh » ⚪🔵 Moscato se fiche pas mal que l’OM gagne la C4 et lui préfère même la Coupe de France pic.twitter.com/7nOq07YdzC — Super Moscato Show (@Moscato_Show) December 15, 2021

Peu importe la Coupe d’Europe qui se présente à nous, nous voudrons la jouer — Sampaoli

« La Conférence League ? Peu importe la Coupe d’Europe qui se présente à nous, nous voudrons la jouer. Mais nous devrons nous améliorer. Nous ne pouvons pas offrir à chaque match des situations comme celles d’aujourd’hui. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (25/11/2021)

Dans Face à Pierrot, Pierre Ménès a été questionné à ce sujet. L’ancien consultant de Canal + a de grandes attentes des Marseillais dans cette compétition. Si ils y sont engagée, il veut les voir aller le plus loin possible et même la gagner !

« À partir du moment où l’OM est engagé en Ligue Europa Conférence, c’est à eux d’essayer d’aller le plus loin possible. Si possible de la gagner. On a gagné assez peu de Coupe d’Europe en France qu’on ne va pas cracher sur celle-ci même si c’est évidemment une « sous-Coupe d’Europe » par rapport aux deux autres. Je ne suis pas certain que le déplacement de Qarabag en février soit le plus beau des cadeaux, mais si Marseille y met un peu plus de concentration, d’implicati