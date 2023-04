OM : Le coach d’Auxerre fait l’éloge d’Isaak Touré

Prêté par l’OM à Auxerre, Isaak Touré s’est parfaitement imposé dans l’équipe de Christophe Pélissier. Le jeune venu du Havre voulait du temps de jeu, il est devenu titulaire indiscutable dans cette équipe auxerroise. L’entraîneur a évoqué son intégration dans L’Equipe de Greg.

Isaak Touré avait été acheté par l’OM l’été dernier, en provenance du Havre AC. Jamais titularisé par Igor Tudor, il n’est rentré en jeu que cinq fois en Ligue 1. Il a ensuite été prêté à Auxerre lors du mercato hivernal.

Solide défensivement, l’ancien Havrais apporte de la sérénité dans cette équipe qui joue le maintien. Son prêt à Auxerre porte ses fruits puisqu’il enchaîne les matches et s’acclimate au championnat. Les dirigeants Marseillais gardent un œil sur lui et lui font très souvent des retours en attendant la fin de saison pour discuter avec lui et son entourage. Absent du groupe auxerrois face à Ajaccio pour la 30ème journée du championnat, il avait été touché à la cuisse contre Troyes, son entraîneur a vu l’importance de son défenseur central.

Il est très performant

« Isaak n’avait pas connu la Ligue 1, puisqu’il avait fait que quelques minutes avec Marseille, donc il a fallut qu’il s’acclimate au championnat et à notre équipe, explique Christophe Pélissier dans L’Equipe de Greg. Mais depuis il est très performant. On n’aime pas retenir un joueur quand on est coach, mais hier Isaak était absent, Noah Massengo aussi, c’est des joueurs prêtés qui nous amènent beaucoup. »

Tirer le groupe vers le haut

L’entraîneur de l’AJ Auxerre poursuit : « Mais la force du groupe c’est que la qualité de ces joueurs, de ces jeunes joueurs là, a permis à tirer le groupe vers le haut et tout le monde est au diapason donc ça c’est hyper important. »

A lire aussi : Mercato OM : Les deux annonces de Daniel Riolo !