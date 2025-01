OM : Le coup de gueule de Di Meco

Dans l’émission le Moscato Show, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco est revenu sur la polémique autour de l’expulsion de Medhi Benatia lors du match OM Lille en coupe de France cette semaine .

« On attend quoi ? Qu’il y ait un gros incident pour enfin appliquer le règlement ? C’est pourtant simple de le faire respecter. C’est regrettable pour Laurent Nicolin, qui se comporte bien, car il devra payer pour ceux qui agissent mal. Mais si tu fais respecter le règlement, alors tout le monde ira en tribune. Cependant, comme tu as laissé faire dès le début, ils ont pris un doigt, puis une main, et maintenant ils vont jusqu’au coude », explique Eric Di Meco avant de poursuivre :

« C’est pourtant très clair : il y a un règlement. Si des personnes se comportent mal, tout le monde doit être renvoyé en tribune. Par ailleurs, rien ne garantit qu’un dirigeant présent dans le tunnel, où il n’a pas le droit d’être, ne fasse une remarque à un joueur adverse expulsé et énervé, qui, dans un moment de tension, pourrait en venir à lui coller un coup de poing, » a déclaré l’ancien défenseur emblématique de l’OM sur les ondes de RMC Sport.

L’OM n’est pas traité comme les autres clubs pour Longoria !

Invité dans l’émission Rothen S’enflamme, le président de l’OM Pablo Longoria a de son côté dénoncé un traitement différencié envers certains dirigeants, en particulier Benatia. « Le traitement n’est pas le même pour tous », a-t-il suggéré, tout en refusant de qualifier la situation de « délit de sale gueule ». Il a précisé qu’il ne demanderait jamais de sanctions contre d’autres, refusant de faire pression sur les autorités. Cependant, il a condamné le « narratif » négatif entourant Benatia, notamment des accusations sur un dirigeant « sulfureux » et des insinuations sur des méthodes visant à déstabiliser les joueurs, comme mentionné dans un communiqué du club.

Le dirigeant olympien a par ailleurs évoqué son cas personnel, rappelant qu’il avait été sanctionné pour avoir critiqué un arbitre cette saison. « Je le dis pour moi-même aussi. J’ai été sanctionné cette saison pour avoir dit à l’arbitre: ‘tu ne supportes pas la pression, my friend’. » Il a souligné que plusieurs autres situations similaires avaient été observées avec d’autres dirigeants, sans que des sanctions soient prises. Il a donc dénoncé une discrimination, affirmant que l’OM était l’unique club à avoir été sanctionné dans de telles circonstances.

