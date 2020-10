OM : « Les déclarations de Villas-Boas sont assez lunaires »

André Villas-Boas se retrouve au centre des critiques depuis la lourde défaite de son équipe face à Manchester City en Ligue des Champions. L’ancienne joueuse et actuelle consultant sur Canal + , Jessica Houara-d’Hommeaux a également pointé du doigt la communication « lunaire » du coach olympien après le match….

Après la défaite contre Manchester City, l’entraineur de l’OM André Villas Boas est apparu agacé par les critiques sur le jeu de son équipe. Il a par ailleurs défendu ses joueurs en expliquant qu’ils avaient été « exceptionnels ». L’ancienne joueuse de foot, et actuelle consultante sur Canal + a estimé la consultante au micro de Canal+, Jessica Houara-d’Hommeaux ne comprend pas la communication du coach portugais.

« Ce ne sont pas les mêmes limites. Le match de Marseille, c’est catastrophique dans l’état d’esprit, dans l’ambition et dans beaucoup de choses, On ne peut pas comparer l’envie et les intentions de jeu qui ont été totalement différentes. Manchester City a joué au petit trot et a réussi à gagner 3-0. J’ai trouvé les déclarations d’après-match de Villas-Boas assez lunaires quand il dit que ses joueurs ont été exceptionnels… C’est compliqué. Et ce n’est pas ironique. J’espère surtout que c’est un discours face aux journalistes et qu’il ne dit pas la même chose dans son vestiaire. » Houara-d’Hommeaux – Source: Canal + Sport (29/10/2020)

🗣💬 « On a joué à 5 comme les dix derniers adversaires de City. On n’allait pas joué en 4-4-2 losange ni en 4-3-3 contre eux… » 🏆 La réaction d’André Villas-Boas au micro de RMC Sport après #OMMCI.#RMCChampions #UCL pic.twitter.com/SfoF7rTQ40 — RMC Sport (@RMCsport) October 27, 2020

Au micro de RMC Sport au terme de la rencontre face à City, André Vilas-Boas avait déclaré très exactement ceci :

« La tactique avec une défense à 5 ? Non pas déçu, dix des quinze derniers adversaires de City. Pep Guardiola est peut-être surpris mais ce n’est pas une nouveauté pour eux. On n’allait pas jouer en 4-4-2 losange ou en 4-3-3 contre City. Les joueurs ont été exceptionnels. Des fois ça fonctionne, d’autres non. Kamara et Cuisance se montrent dans un bon moment. On est à zéro point, City va jouer contre Olympiakos, ca nous aidera si il gagne la double confrontation. On devra faire bien contre Porto, on a nos armes et on va combattre. Ca reste ouvert pour tout le monde. » André Villas Boas – Source RMC Sport (27/10/2020)

