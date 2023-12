OM : Les doutes de Djellit !

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Clermont ce dimanche soir lors de la 16e journée de Ligue 1. Même si l’OM remonte bien au classement, Nabil Djellit estime que l’OM gagne face à des équipes faibles et doit progresser collectivement !

Après la victoire 2-1 de l’OM, le journaliste Nabil Djellit a donné son sentiment. Ce dernier estime que l’équipe de Gattuso gagne contre des équipes faibles et va devoir progresser pour espérer plus. « Marseille a fait un demi bon match. Toujours des doutes sur cette équipe. Ils prennent des points contre des ambulances en ce moment. Le retour en forme d’Aubameyang doit être accompagné par une progression du collectif. »

A lire : Mercato : Il refuse une offre exceptionnelle pour rester à l’OM !

Ils prennent des points contre des ambulances en ce moment

Marseille a fait un demi bon match. Toujours des doutes sur cette équipe. Ils prennent des points contre des ambulances en ce moment. Le retour en forme d’Aubameyang doit être accompagné par une progression du collectif. #OMCF63 — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) December 17, 2023



Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo est revenu sur la prestation des olympiens.

A lire aussi : Mercato : Il refuse une offre exceptionnelle pour rester à l’OM !

En s’imposant face à Clermont (2-1) au stade vélodrome ce dimanche soir, l’OM réalise une très belle opération et recolle aux équipes de tête. Dans l’émission l’After Foot, le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur la prestation des marseillais.

A lire aussi : Mercato : Un joueur se voit bien venir jouer à l’OM !

« La première mi-temps a été excellente, elle m’a beaucoup plu. La seconde beaucoup moins et c’est d’ailleurs un problème récurrent pour l’OM. Ils n’ont jamais fait encore de vrais matchs. Ils ont enfin trouvé leur système. C’est fou quand même les entraîneurs…. Il ne voulait pas admettre que c’était mieux de jouer comme ça. Finalement il a fait preuve d’intelligence et a mis son orgueil de côté. On a beaucoup tapé sur Aubameyang en début de saison à juste titre, on ne pouvait que noter qu’il ne jouait pas bien. Là il commence a être vraiment très bon et la passe qu’il fait à Murillo en première intention alors ça c’est du foot, ça me plait ! Alors oui la seconde période n’est pas bonne mais la première m’a suffit car je me suis régalé sur ce que j’ai vu. Je pense que l’OM va revenir, » a ainsi déclaré Daniel Riolo avant de mettre en avant la performance du latéral droit panaméen Murillo. « A mon avis Murillo c’est un joueur qui va s’installer comme titulaire. Il faut lui trouver une place »

A lire aussi :OM : Gattuso s’enflamme sur ses joueurs et les supporters !