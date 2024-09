OM : les précision de Maupay sur son poste préférentiel !

Neal Maupay a répondu aux questions des journalistes lors de sa présentation, hier après-midi. Il a notamment exprimé sa détermination et son engagement envers l’OM. Il a également partagé le poste qui lui sied le mieux.

Actuellement deuxième du classement de Ligue 1, l’Olympique de Marseille compte bien récupérer la première place qu’il a perdu au profit du Paris Saint-Germain. Les hommes de Roberto De Zerbi joueront leur deuxième match à domicile, samedi prochain, contre l’OGC Nice, club formateur de Neal Maupay.

Je suis un compétiteur — Maupay

À quatre jours du match contre l’OGC Nice, Neal Maupay a manifesté sa détermination et son engagement envers l’Olympique de Marseille. « C’est mon club formateur donc forcément c’est spécial pour moi », avoue l’ancien joueur de Brighton en conférence de presse. « Quand je porte un maillot, j’ai le devoir de me battre et de tout donner pour ce maillot. Je l’ai fait dans tous les clubs où je suis passé et ça ne va pas changer samedi. Quand je suis sur le terrain il n’y a qu’une seule chose qui m’intéresse : gagner. Je suis un compétiteur […] Même s’il y avait ma femme et mes enfants en face je ne ferais pas de cadeau », ajoute-t-il, le sourire aux lèvres.

Je suis un 9 qui joue pour le collectif — Maupay

Neal Maupay poursuit en détaillant son poste préférentiel. « Sur le côté ce n’est pas mon style mais en numéro 9, deuxième attaquant voire en 10 comme Amine Harit, ce sont des positions qui me vont », confie le natif de Versailles. « En Angleterre, j’ai joué dans toutes ces positions. Après je me plie aux besoins de l’équipe et je suis prêt à faire ce que l’on me demande. Je suis un 9 qui joue pour le collectif. J’aime aussi être au service des autres et c’est pour ça que je pense que ça peut coller avec la mentalité du coach. Je suis assez confiant », conclut-il.

