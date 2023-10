OM: Les probables titulaires face à l’OL

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille reçoit l’Olympique Lyonnais pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Quel onze va proposer Gennaro Gattuso pour cette rencontre ?



Sorti sur blessure face à l’AEK, Pau Lopez est indisponible pour cette rencontre. De même pour Azzedine Ounahi, qui s’est blessé au dos à son domicile. Leonardo Balerdi est lui suspendu. Gennaro Gattuso pourra toutefois compter sur Samuel Gigot et Joaquin Correa.

Pau Lopez, qui va manquer plusieurs matchs, laissera sa place à Blanco. La défense devrait être composée de Clauss, Lodi, Meïté et Mbemba. Veretout devrait être titualire au milieu avec Rongier et Kondogbia. Devant, Sarr devrait être titulaire à droite, Aubameyang en pointe, Harit sur le côté gauche…

4-3-3 avec Meïté ?

Blanco

Clauss Mbemba Meïté Lodi

Kondogbia Rongier

Veretout

Sarr Aubameyang Harit

A LIRE AUSSI: OM – OL: Les choix forts de Grosso qui écarte deux cadres pour l’Olympico

🔹Pierre-Emerick Aubameyang 🇬🇦 devrait être préféré à Vitinha 🇵🇹 demain face à Lyon ! (RMC) #OMOL #TeamOM pic.twitter.com/lru7qa6KqI — Infos OM (@InfosOM_) October 28, 2023

Selon les informations de RMC Sport, Pierre-Emerick Aubameyang devrait être préféré à Vitinha pour occuper la pointe de l’attaque face à Lyon.

Malgré la crise que traverse le club rhodanien, Gennaro Gattuso se méfie de cette équipe, qu’il ne faut pas prendre pour le dernier du championnat comme il l’a confié en conférence de presse samedi. « On affronte une équipe dernière au classement, ce n’est pas le classement qu’ils méritent. Si on pense qu’on part en affrontant la dernière équipe de Ligue 1, on va perdre c’est sûr, a-t-il affirmé. Ils ont 5-6 joueurs de grande qualité et ils sont derniers aujourd’hui, mais c’est un classement à l’instant T. Il ne faut pas prendre le match pour acquis. Il y aura de la fatigue, oui, on devra compter sur le soutien du public et nos possibilités de changements. Mais je le répète : si on s’attend à un match facile, on va perdre pour sûr », a ajouté Gattuso.