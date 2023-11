OM: Les probables titulaires face au LOSC !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille reçoit ce soir le LOSC pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Les supporters lillois ne seront pas du déplacement. Quel onze va proposer Gennaro Gattuso pour cette rencontre ?

Leonardo Balerdi sera suspendu pour ce match car OM – OL n’a pas été joué (il a été reporté au 6 décembre suite aux incidents). L’entraîneur olympien pourra compter sur le retour de Pau Lopez, Samuel Gigot sera lui aussi opérationnel tout comme a priori Correa.

Pau Lopez devrait donc retrouver sa place de titulaire dans les buts. Gattuso va le tester ce vendredi, si le portier espagnol est encore juste, Simon Ngapandouetnbu pourrait fêter sa première titularisation. La défense devrait être composé de Clauss, Lodi, Gigot et Mbemba. Veretout devrait faire son retour au milieu avec Rongier et Kondogbia. Devant, Harrit pourrait être titulaire à droite, Aubameyang en pointe, Ndiaye sur le côté gauche…

4-3-3 avec Gigot titulaire ?

Lopez

Clauss Mbemba Gigot Lodi

Kondogbia Rongier

Veretout

Harit Aubameyang (ou Vitinha) Ndiaye

Gennaro Gattuso a évoqué le niveau du LOSC avant le match de l’OM de ce weekend. « C’est une équipe qui est très intéressante du point de vue technique, une équipe très rapide. Il faudra vraiment être très attentifs. Il faudra que l’interprétation du match soit impeccable. Ils réussissent à marquer après une perte de balle. Il faudra faire attention, ce ne sera pas facile. Il faudrait une grande prestation de notre part, et ça pourrait ne pas suffire. On peut aussi les mettre en difficulté si on joue avec courage et personnalité. Il faudra faire attention aux transitions défensives, ne pas perdre de ballon quand on est dans leur surface. (…) On ne veut pas être ultra offensifs, il faut parfois attendre ».

