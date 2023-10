OM- Lyon : Le groupe marseillais avec quelques absents et un retour

L’OM reçoit Lyon au stade Vélodrome pour la 10e journée de Ligue 1. Le groupe retenu par Gennaro Gattuso est amputé de plusieurs éléments…

Après une défaite à Nice, l’OM s’est relancé contre l’AEK. Il faut maintenant confirmer en ligue 1 avec ce choc contre Lyon, actuel dernier du championnat français. Pour cette rencontre face aux hommes de Fabio Grosso, Pape Gueye est toujours suspendu, Pau Lopez et Ounahi sont forfaits tout comme Balerdi qui est suspendu aprè son rouge ! Gigot et Correa sont dans le groupe alors que Mughe est forfait !

A lire : OM: Les probables titulaires face à l’OL

Gardiens ; Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Clauss, Murillo, Mbemba, Meïté, Lodi, Soglo, Gigot

Milieux : Rongier, Veretout, Kondogbia, Tika, Nadir, Harit

Attaquants : Ndiaye, Sarr, Aubameyang, Vitinha, Correa

👥 #OMOL 📝 Les 2️⃣0️⃣ joueurs retenus par Gattuso pour la réception de Lyon ⚔️ pic.twitter.com/Z265Fql93F — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 29, 2023

A LIRE AUSSI: Avant d’affronter l’OM, rien ne va plus à Lyon !

Selon les informations de RMC Sport, Pierre-Emerick Aubameyang devrait être préféré à Vitinha pour occuper la pointe de l’attaque face à Lyon.

Malgré la crise que traverse le club rhodanien, Gennaro Gattuso se méfie de cette équipe, qu’il ne faut pas prendre pour le dernier du championnat comme il l’a confié en conférence de presse samedi. « On affronte une équipe dernière au classement, ce n’est pas le classement qu’ils méritent. Si on pense qu’on part en affrontant la dernière équipe de Ligue 1, on va perdre c’est sûr, a-t-il affirmé. Ils ont 5-6 joueurs de grande qualité et ils sont derniers aujourd’hui, mais c’est un classement à l’instant T. Il ne faut pas prendre le match pour acquis. Il y aura de la fatigue, oui, on devra compter sur le soutien du public et nos possibilités de changements. Mais je le répète : si on s’attend à un match facile, on va perdre pour sûr », a ajouté Gattuso.