OM : mauvaise nouvelle confirmée pour les supporters marseillais !

Les supporters marseillais ne pourront pas assister à l’Olympico de ce week-end, au Groupama Stadium. Un arrêté ministériel a formulé l’interdiction à « toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’OM ».

L’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais sont en proie à une grande rivalité. Des débordements ont parfois eu lieu, obligeant l’annulation de la rencontre. C’était le cas le 29 octobre dernier, quand des supporters marseillais ont caillassé le car de l’OL et blessé au visage l’entraîneur lyonnais de l’époque : Fabio Grosso.

Les supporters marseillais interdits à Lyon

Dans un arrêté ministériel publié mardi dernier, Gérald Darmanin a appris aux fans de l’OM qu’ils n’auront pas le droit de circuler librement dans la capitale des Gaules, ce week-end, pendant l’Olympico qui se déroulera au Groupama Stadium. « Le dimanche 22 septembre 2024 de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique de Marseille ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes du département des Bouches-du-Rhône, d’une part, et les communes de Décines-Charpieu, Meyzieu et Lyon, d’autre part », peut-on lire dans l’article premier.

Pourquoi cette sanction draconienne ?

L’arrêté ministériel énumère tous les débordements survenus lors des matchs de Ligue 1 depuis 2021. La liste est longue. « Les déplacements de l’Olympique de Marseille sont très fréquemment source de troubles à l’ordre public du fait du comportement violent de certains supporters ou d’individus se prévalant de la qualité de supporter de cette équipe, manifesté de façon récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l’ordre ou des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles causes de blessures ou de dégradations », explique le ministre démissionnaire de l’Intérieur et des Outre-Mer.

