OM: Micoud se veut optimiste et explique pourquoi !

L’Olympique de Marseille reçoit ce jeudi le Shakhtar Donetsk en 16e de finale retour de la Ligue Europa. La première de Jean-Louis Gasset sur le banc olympien. D’après Johan Micoud, ce match est décisif pour enclencher une dynamique positive.

« L’idée est de repartir sur une dynamique positive. Et forcément, si l’OM se qualifie, la confiance reviendra »

« Ce n’est pas parce que l’OM va gagner demain et se qualifier, que le club va remporter la Ligue Europa. Je ne pense pas que ce soit l’objectif de Jean-Louis Gasset et des joueurs. L’idée est de repartir sur une dynamique positive. Et forcément, si l’OM se qualifie, la confiance reviendra, a indiqué Micoud. Les joueurs manquent cruellement de confiance. Je pense que c’est un vrai match pour se relancer et repartir de l’avant en championnat. C’est dans un stade plein avec une ambiance de fou. Il faut que les joueurs se mettent dans la poche les supporters dans le premier quart d’heure et tout donner. Je pense que les joueurs de l’OM ne sont pas des pipes. Je pense que mentalement ils sont à l’envers. Jean-Louis Gasset est un bon technicien sur le terrain. Au vu de sa manière de parler aux joueurs, il est capable de les remettre dans le droit chemin. Ce match de demain est très important pour repartir de l’avant », a-t-il ajouté.

