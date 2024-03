OM – Ndiaye: « Je me sens bien là où je suis ! »

L’Olympique de Marseille s’est imposé largement à Clermont (1-5) ce samedi lors de la 24e journée de Ligue 1. Iliman Ndiaye, qui a ouvert le score (23e), s’est réjoui de la bonne série olympienne au micro de Canal +.

« Il faut garder le même rythme et marquer pour gagner des matchs »

« On est très content, on continue, il faut garder le même rythme. On a beaucoup de joie, pour gagner des matchs, il faut marquer, c’est ce qu’on fait. Je me sens bien, je suis dans les bons coups », a livré l’attaquant sénégalais.

