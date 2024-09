OM – Nice : Haise sait ce qui attend son équipe !

Franck Haise a partagé son ressenti sur le match de demain. L’OM recevra Nice à l’occasion de cette quatrième journée de Ligue 1. Le coup d’envoi sera donné à 17 heures.

Dans moins de 48 heures, l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice s’affronteront sur la pelouse du stade Vélodrome. Les deux équipes sont déterminées à gagner. Les phocéens ont l’intention de prendre la tête de la Ligue 1, tandis que les azuréens feront tout pour remonter dans le classement.

OM – Nice : un duel provençal

Pour cette quatrième journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille va affronter l’OGC Nice. Le club phocéen a bien démarré sa saison. En tête du classement à la suite de leur premier match contre Brest (1-5), ils ont vite chuté dans le classement après un match nul face à Reims (2-2). Leur victoire à Toulouse leur a permis de remonter à la deuxième place. Les Aiglons, eux, malgré un début de saison compliqué, tenteront de s’envoler dans le haut du classement. Actuellement huitièmes, les hommes de Franck Haise n’ont pas dit leur dernier mot et compte bien faire mieux que leur cinquième place de la saison dernière. Les deux principales villes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ne se feront pas de cadeaux.

« On ne peut pas faire l’économie d’être meilleur dans l’animation défensive »

Franck Haise s’est exprimé à propos de l’OM et du match de ce samedi. L’ancien joueur du Angers SCO, reconverti en entraîneur, est conscient de la difficulté que représente cette quatrième journée de Ligue 1. « Marseille est déjà prêt. On ne peut pas faire l’économie d’être meilleur dans l’animation défensive », confie le coach niçois en conférence de presse. « On a ouvert le score sur les trois premiers matchs sans gagner à chaque fois. Il y a les ingrédients tactiques, mais il y a les ingrédients mentaux également. C’est le cas à chaque match, mais peut-être encore plus dans un stade comme le Vélodrome. On sait que nos supporters ne sont pas là, je le regrette. Si on peut leur amener un peu de baume au cœur, on le fera. »

