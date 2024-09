OM – Nice : on connait l’arbitre…

Benoît Millot a été choisi pour arbitrer la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice. Le coup d’envoi sera donné au stade Vélodrome, samedi prochain à 17 heures.

Ce week-end, l’Olympique de Marseille compte bien récupérer la première place du championnat français, qu’il a perdu au profit du Paris Saint-Germain. Les hommes de Roberto De Zerbi joueront leur deuxième match à domicile contre l’OGC Nice.

OM – Nice : un duel Provençal

Pour cette quatrième journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille va affronter l’OGC Nice. Le club phocéen a bien démarré sa saison. En tête du classement à la suite de leur premier match contre Brest (1-5), ils ont vite chuté dans le classement après un match nul face à Reims (2-2). Leur victoire à Toulouse leur a permis de remonter à la deuxième place. Les Aiglons, eux, malgré un début de saison compliqué, tenteront de s’envoler dans le haut du classement. Actuellement huitièmes, les hommes de Franck Haise n’ont pas dit leur dernier mot et compte bien faire mieux que leur cinquième place de la saison dernière. Les deux principales villes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ne se feront pas de cadeaux.

Benoît Millot en tant qu’arbitre

🔹Benoît Millot a été désigné pour arbitrer #OMOGCN ce samedi à 17h ! #TeamOM pic.twitter.com/qr3Tb51768 — MercatOM (@Mercat_OM) September 10, 2024

C’est Benoît Millot qui a été choisi pour arbitrer le choc entre Marseille et Nice. Du haut de ses 42 ans, il distribue des cartons en Ligue 1 depuis 13 ans. Cette saison, il a déjà dirigé le match opposant le Stade Rennais à l’Olympique Lyonnais (3 -0) et celui entre Montpellier et le FC Nantes (1-3). Les olympiens ont remporté 21 de leurs 32 rencontres arbitrées par Millot.

