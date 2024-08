OM : Où en est le FC Augsbourg avant le match samedi?

L’Olympique de Marseille affrontera le FC Augsbourg pour la première fois lors d’un match amical, samedi prochain. La rencontre aura lieu à la WWK Arena et débutera à 17 h. Cette rencontre permettra aux deux équipes de se préparer en vue de la reprise de leurs championnats respectifs.

L’OM se déplace pour affronter le FC Augsbourg, après un match nul contre Sunderland samedi dernier. Il s’agit du dernier match amical des olympiens avant la reprise de la Ligue 1, le 18 août prochain.

Quels enjeux pour l’OM ?

Après une saison précédente marquée par des hauts et des bas, le club phocéen cherche à s’assurer une place parmi les meilleurs du championnat français. Cette rencontre sert à peaufiner les derniers détails tactiques, en incluant les nouvelles recrues. Les supporters marseillais espèrent également revoir Ismaël Koné à l’œuvre. Ce dernier a fait sensation lors de son premier match à l’OM, en marquant le second but marseillais face à Sunderland, samedi dernier.

Nous ne savons toujours pas si Valentin Carboni, dernier arrivé au club, sera de la partie. Même question pour Mason Greenwood qui avait une gêne musculaire pour le match face à Sunderland en Angleterre selon La Provence.

Augsbourg : un adversaire plus costaud que les autres?

Statistiquement, les hommes de Roberto De Zerbi et ceux de Jess Thorup sont sur un pied d’égalité. L’OM a gagné 2 de ses 3 derniers matchs, au même titre que le onzième club de Bundesliga. Les joueurs allemands ont perdu face au TS Galaxy Football Club (2-1) et sont sorti victorieux face au Leicester City Football Club (0-1). Le FC Augsbourg, comme l’Olympique de Marseille, jouera son dernier match avant la reprise du championnat allemand, le 23 août prochain.