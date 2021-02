OM – Pierre Ménès pointe du doigt les responsables des incidents de La Commanderie

Pierre Ménès s’est exprimé concernant les événements de ce samedi à La Commanderie dans Pierrot Face Cam…

Pour le consultant de Canal +, il faut malgré tout distinguer les supporters venus manifester et ceux ayant pénétré dans La Commanderie…

Tout le monde est responsable ! — ménès

« Tout le monde est responsable ! Les supporters ou les supposés supporters n’envahissent pas La Commanderie ou n’ont pas la possibilité, parce que je pense qu’il faut dissocier les 400-500 personnes qui sont venus manifester à La Commanderie, et les 50 qui ont envahi La Commanderie pour tout dégrader. Donc, moi je fais quand même le distinguo entre ces deux groupes. Les 500 qui sont venus devant La Commanderie, ils ne sont pas venus là en ce disant : « bah on ne sait pas quoi foutre un samedi après-midi avant le match. » Je pense effectivement que les responsabilités, ce sont les dirigeants, les joueurs par leurs performances, et probablement un excès de passion de certains supporters. Parce que même si 90% des gens qui sont allés devant La Commanderie voulaient juste manifester à la fois leur mécontentement et l’amour du club, ça a aussi ouvert la possibilité à des gens moins bien attentionnés, voire à des casseurs de commettre, j’allais dire des crimes, des exactions, c’est plus nuancé. C’est dommage, parce que d’abord, ça donne une image pourrie du club, ça peut dissuader des gens d’investir. » Pierre Ménès – Source : Pierrot Face Cam (01/02/2021)